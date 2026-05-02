五一｜中環摩天輪打蛇餅輪候逾1小時 內地客讚票價平：蠻值得等
撰文：林子慰
出版：更新：
今日（2日）是內地五一黃金周假第二日，大批內地旅客訪港，本港多個景點「逼爆」。中環摩天輪輪候隊伍打蛇餅，旅發局網頁顯示，截至下午4時半，輪候時間逾1小時。
有來自浙江的旅客首次在港乘搭摩天輪，認為值得等待，「第一次搭，（多人）是意料之中」。
+5
截至昨晚9時，黃金周首日有24.2萬人次內地客入境，今早10時前則再有逾7.6萬內地訪客，本港多個景點「逼爆」，包括天星小輪、中環碼頭、摩天輪等。
約下午12時，中環摩天輪輪候隊伍打蛇餅，約過百人等候搭摩天輪，人龍排出草地。旅發局網頁顯示，截至下午4時30分，輪候時間逾1小時。
浙江梅小姐稱排隊一小時屬意料之中
20歲的梅小姐來自浙江，她第二次來香港，專程乘坐摩天輪。梅小姐事先在網上買了門票，可直接排隊乘搭摩天輪，預計需等待一小時。她表示，「還蠻值得等待的，因為第一次（在港）搭摩天輪，票價也不貴（門票正價20元)」，又指人流和輪候時間是意料之中。
亦有旅客現場購票乘搭摩天輪。來自湖南的大學生蔣同學和孫同學第一次來港，他們表示假期期間各地景點都很多人，不詫異需等候一小時。他們又表示，昨天在深圳遊玩，認為香港旅客較深圳多。
五一首日西貢東壩錄5700人次 三營地現千個帳篷 漁護署增派人手五一黃金周｜入長洲遊客料佔半 港人憂北上太多人 留港遊離島五一黃金周｜截至早上10時 21.3萬人次出入境 7.9萬內地客訪港五一黃金周｜尖沙嘴天星小輪逼爆打蛇餅 往中環一度最耐等一小時五一黃金周｜湖南大學生兩日攻麥理浩徑 深圳客到九龍公園打卡五一黃金周｜漁護署於破邊洲觀景台加裝圍欄 無人機監察越欄打卡五一黃金周｜漁護署料每日千人登橋咀洲 將增人手、用無人機監察