五一｜中環摩天輪打蛇餅輪候逾1小時　內地客讚票價平：蠻值得等

今日（2日）是內地五一黃金周假第二日，大批內地旅客訪港，本港多個景點「逼爆」。中環摩天輪輪候隊伍打蛇餅，旅發局網頁顯示，截至下午4時半，輪候時間逾1小時。



有來自浙江的旅客首次在港乘搭摩天輪，認為值得等待，「第一次搭，（多人）是意料之中」。



中環摩天輪輪候隊伍打蛇餅，現時輪候時間逾1小時。（夏家朗攝）

中環摩天輪輪候隊伍打蛇餅，現時輪候時間逾1小時。（夏家朗攝）

中環摩天輪輪候隊伍打蛇餅，現時輪候時間逾1小時。（夏家朗攝）

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截至昨晚9時，黃金周首日有24.2萬人次內地客入境，今早10時前則再有逾7.6萬內地訪客，本港多個景點「逼爆」，包括天星小輪、中環碼頭、摩天輪等。

約下午12時，中環摩天輪輪候隊伍打蛇餅，約過百人等候搭摩天輪，人龍排出草地。旅發局網頁顯示，截至下午4時30分，輪候時間逾1小時。

不少旅客在雪糕車外輪候購買雪糕。（夏家朗攝）

不少旅客在雪糕車外輪候購買雪糕。（夏家朗攝）

浙江梅小姐稱排隊一小時屬意料之中

20歲的梅小姐來自浙江，她第二次來香港，專程乘坐摩天輪。梅小姐事先在網上買了門票，可直接排隊乘搭摩天輪，預計需等待一小時。她表示，「還蠻值得等待的，因為第一次（在港）搭摩天輪，票價也不貴（門票正價20元)」，又指人流和輪候時間是意料之中。

20歲的梅小姐來自浙江，她第二次來香港，是次專門來乘搭摩天輪。（林子慰攝）

亦有旅客現場購票乘搭摩天輪。來自湖南的大學生蔣同學和孫同學第一次來港，他們表示假期期間各地景點都很多人，不詫異需等候一小時。他們又表示，昨天在深圳遊玩，認為香港旅客較深圳多。