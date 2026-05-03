五一黃金周｜截至早上10時　18.9萬人次出入境　6.1萬內地客訪港

【五一黃金周／內地旅客／港人北上】一連五日的內地五一黃金周今日（3日）第三日，根據入境事務處數字，截至早上10時，共計18.9萬人次出入境，當中內地旅客訪港佔6.1萬人次，而港人離境佔5.3萬人次，當中至少3.6萬人次經各口岸北上。



五一黃金周首日，西九高鐵站抵港人潮不斷。（資料圖片/黃寶瑩攝）

截至今早10時 出入境分別錄7.8萬及11.1萬人次

入境處資料顯示，截至今早10時，各口岸錄得244,294出入境人次，當中入境佔111,016人次，出境佔78,195人次。

港人離境合計53,258人次。北上方面，若不計及港珠澳大橋口岸，36,209人次經陸路、鐵路等口岸北上，當中以羅湖口岸最多，佔9,542人次，其次是落馬洲支線，佔7,002人次。其他口岸方面，港人經機場離境佔8,085人次，港珠澳大橋口岸則佔8,063人次。

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內地旅客方面，合計61,539人次經各海陸空口岸來港，當中西九龍高鐵站最多，佔14,220人次，其次是落馬洲支線（即內地福田口岸），佔13,407人次。