宏福苑上樓｜居民難斷捨離：間屋係成世人心機　批聽證會內容荒謬

今日（4日）是宏福苑居民獲安排上樓執拾的最後一天，宏泰閣及宏盛閣居民分批上樓。早上八時，有零星居民到大埔墟火車站乘坐政府安排的接駁巴士到宏福苑。



宏盛閣居民洪小姐帶了數個大背囊，但她早前沒有收到單位內部相片，坦言不知道可以取走甚麼，暫時沒有特定目標：「裏面嘅一磚一瓦都係我哋成擔心機，冇嘢係可以咁易斷捨離嘅。」她又指近日關注聽證會內容，認為「荒謬到無法形容」，現時希望管理公司合安盡快召開業主大會，講解一切事務的處理進展。



今日是宏福苑居民獲安排上樓執拾的最後一天，宏泰閣及宏盛閣居民分批上樓。（湯致遠攝）

洪小姐早前未有收到單位內部相片，難以評估還有多少物品可以取回。即使今日帶同多個背囊上樓，她未知可以帶走甚麼物品，亦沒有特定目標。對於政務司副司長卓永興的「斷捨離論」，她說斷捨離不能應用在所有人身上。

裏面嘅一磚一瓦都係我哋成擔心機，冇嘢係可以咁易斷捨離嘅…… 對我哋一般打工仔嚟講，間屋係成世人嘅心血，唔係你話斷捨離就斷捨離。 宏福苑居民洪小姐

宏盛閣居民洪小姐今次上樓沒有特定目標：「裏面嘅一磚一瓦都係我哋成擔心機，冇嘢係可以咁易斷捨離嘅。」（洪戩昊攝）

形容聽證會內容「荒謬到無法形容」

她表示這幾個月以來，除了傷心，最大的情緒是憤怒，因為聽證會的內容匪夷所思，「荒謬到無法形容，只有荒謬可以形容呢件事。」

她又形容每次政府公布新政策，自己也不斷受傷。政府早前委任新管理人「合安管理有限公司」，洪小姐指合安上任數個月以來也未接觸過業主，她希望盡快召開業主大會，了解一切事務的進度。

七旬災民希望執拾小時候買的黑膠唱片

同樣居於宏盛閣的鍾先生也沒有收到照片，所以也要留待看到單位情況才決定執拾甚麼。若情況許可，他希望執拾一些有紀念價值的東西，例如小時候買的黑膠唱片。71歲的他居於26樓，僅預備了紅白藍膠袋等基本裝備。

他認為宏福苑設施和空氣也不錯，亦不捨得鄰居。不過，他不太支持原址重建，因為太多死難者，感覺上不太好：「我有啲迷信。喺嗰度住雖然可以懷念，但我覺得好似變咗亂葬崗咁。」