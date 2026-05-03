宏福苑｜六旬婦「發夢都夢到返屋企」 今情緒緊張不適未能如願
撰文：賴卓盈
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大埔宏福苑大火後，宏泰閣及宏盛閣部分樓層居民今日（3日）可上樓執拾。有年逾60歲的女居民表示，大火後一直「寢食難安」，甚至「發夢都夢到返屋企」，無奈今日因身體不適，加上本身體力不佳，沒有親自回家，安排他人代為收拾物品，「可能因為我今日情緒緊張，影響咗我嘅狀態，今朝已經腹瀉咗幾次。」她希望政府容許居民多次上樓，讓他們好好緬懷家園和收拾物品，「我住咗超過30年，我先生住超過40年，唔係返去三個鐘就可以解決。」
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伍太：冀政府容許居民多次返回執拾物品和緬懷家園
年逾60歲、在宏盛閣居住超過30年的伍太，今早因身體不適，加上本身體力不佳，沒有上樓，只好安排其他人幫自己執拾物品，「可能因為我今日情緒緊張，影響咗我嘅狀態，今朝開始腹瀉咗幾次。」她表示，大火發生後她一直「寢食難安」，甚至「發夢都夢到返屋企」，希望政府容許居民多次返回執拾物品和緬懷家園。
希望政府可設電梯 方便行動不便人士回家
伍太說：「唔好話返一次啦，咁我哋真係覺得慘過去送喪，因為送喪就得最後一次。但嗰個係我哋屋企嚟㗎，我哋想返屋企都要咁多限制⋯⋯我住咗超過30年，我先生住超過40年，唔係返去三個鐘就可以解決㗎。」
她表示，今日最希望取回家中的外幣、金飾及少量現金。她並希望政府可設電梯，方便行動不便的人士回家。
5月3日宏福苑居民上樓情況
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