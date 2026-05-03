宏福苑｜多啦A夢珍藏化為烏有　居民：無一家可以做到斷捨離

大埔宏福苑大火受災居民繼續上樓執拾，今日（5月3日）獲安排上樓的是宏泰閣及宏盛閣。在宏盛閣居住35年的何小姐，兩年前才剛完成裝修，今日上樓面對的卻是滿目瘡痍的畫面，部分心愛的多啦A夢收藏更化為烏有，談及此她不禁潸然淚下。



何小姐10多年前親手縫製一個多啦A夢咕臣。

何小姐表示在上樓時腦內一片空白，惟當目睹家園被毀，膠箱內心愛的多啦A夢收藏品因高溫焚毀「熔晒扁晒」，哽咽道：「其實所有都有紀念價值，儲咗都好耐。」

她指，有些更是朋友贈送，原本珍藏的兩千塊拼圖亦因凹陷損毀無法帶走。雖然損失慘重，但她仍尋回部分重要物品，包括十多年前親手縫製、因有膠袋包裹而倖免於難的多啦A夢咕臣。她慨嘆捨不得用該咕臣，原本打算大維修後將咕臣擺放出安樂窩。

對於當局僅給予3小時執拾時間，何小姐形容安排「非常荒謬」，過程中人員不斷提醒餘下時間，令她感到被催促。她最終分批帶走21袋物品，僅佔全家物品的三分之一，梅艷芳唱片、卡式帶尚未能夠取回，希望下一次再帶走。有朋友曾勸諭何小姐應該斷捨離，何小姐直言：「你唔好學埋司長講呢啲嘢，無一家可以做到斷捨離！」她強調許多街坊居住逾40年，對家園感情深厚。

此外，何小姐對政府的後續處理感到憤怒，她表示政府寄出文件催促居民簽署賣出業權，激動指：「我係一個土生土長香港人，我有納稅，點解火燭你要收我層樓呢？」她續指，不少居民希望原址重建而非賣斷業權，批評政府不肯開業主大會聆聽民意。政府更欲強行立法，她認為若政府執意實行，反問將來「買樓毫無保障，咁買層做咩」。她又指，政府聲稱收樓後不會再賣出土地，「但下一屆呢，無人知！」

何小姐帶走朋友贈送的生日禮物。（馬耀文攝）

5月3日宏福苑居民上樓情況