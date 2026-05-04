宏福苑︱獻花悼念街坊　居民哽咽：行入屋苑好難，行入宏泰閣更難

今日（4日）是當局安排宏福苑居民上樓的最後一天，今日開放予宏泰及宏盛閣居民上樓。宏泰閣居民歐太今日帶同花束上樓，希望可以獻花予火災中離世的宏泰閣街坊。她哽咽指，自知道可以上樓後心情緊張不安，內心充滿忐忑。歐太知道單位已被燒毀「total loss」，她指：「行入宏福苑會諗好多呢十幾年時間，覺得行入屋苑好難，行入自己宏泰閣更難。」她形容這5個月「時間好漫長，回家好難，感覺好陌生，唔知點面對屋企」。



宏泰閣居民歐太帶同花束上樓，希望可以獻花悼念逝去街坊。（黃學潤攝）

自3月知道可以上樓執拾，歐太心情緊張，特別是當上樓看到自己和丈夫一手一腳建立的家園面目全非，歐太直言：「回家好難，感覺好陌生，唔知點面對屋企。」

歐太兒子就讀小學，今次未能上樓，但當兒子知道父母上樓，仍心懷希望可以返回單位居住，以及取回自己的東西，惟歐太指單位已付之一炬。她提到：「呢件事全香港都無人諗過，原來你朝早好急出門口，你再返屋企已經係5個月之後。要唔知返得幾多次，可能係最後一次，心情緊張不安，見步行步。」

宏泰閣在大火中死傷最為嚴重，有82人罹難。歐太一家安全無礙，她希望可以獻花悼念逝去街坊。雖然未知可否獻花，但她希望作出嘗試，「唔想畀自己有遺憾」。她指社工一直有關注她們一家，由於兒子仍在適應新住所，學校亦有社工提供支援。

宏泰閣在大火中死傷最為嚴重，有82人罹難，宏泰閣居民歐太帶同花束上樓，希望可以獻花悼念逝去街坊。（黃學潤攝）

另一名居民吳小姐指，由童年開始在宏福苑居民，接近半年才能返回單位，直言：「好慘啊，今朝都想喊，尋晚都瞓唔著覺。

居民周太住在宏盛閣高層，她表示自己「行唔到」，只能靠朋友幫手執拾。

昨日（5月3日）政務司副司長辦公室於晚上公布，開放的是宏泰閣高層的5個樓層及宏盛閣中層的10個樓層，其有120戶455人上樓，進出大廈的平均時間是2小時25分鐘，最短的是15分鐘，最長的是3小時40分鐘。

昨日收到10宗居民求警協助個案和2宗市民身體不適的求助個案。10宗求警協助，涉及居民懷疑遺失包括手錶、飾物、現金和金飾等財物。警方即時派員協助搜查，就其中1宗個案成功協助住戶尋回相關失物；1宗個案所涉及的單位損毁比較嚴重，經調查後，居民相信財物可能已被焚毁；另外5宗的單位並無被搜掠痕跡，而居民亦未能提供財物的詳細資料；而餘下3宗個案，警方會作進一步調查。