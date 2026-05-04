張敬軒患急性內耳迷路炎　醫生稱多由感冒誘發　極少數損永久聽力

英皇娛樂旗下歌手張敬軒昨日（3日）在啟德主場館參加《25+ 英皇群星演唱會》後，忽然身體不適，送往急診後確診為急性內耳迷路炎，其今晚的演出環節取消。



家庭醫生林永和稱，急性內耳迷路炎多數由傷風感冒等病毒感染引起，病徵較為突發，患者可能在短時間感到暈眩、頭痛及耳鳴。醫生通常會處方類固醇，大部分人患病後數日可改善，極少數情況可能導致永久性聽力受損。



英皇娛樂旗下歌手張敬軒昨日（3日）在啟德主場館參加《25+ 英皇群星演唱會》後，確診為急性內耳迷路炎，其今晚的演出環節取消。（《25+ 英皇群星演唱會》相片）

英皇娛樂發通告，指張敬軒昨日在啟德主場館參加《25+ 英皇群星演唱會》後，忽然身體不適，送往急診後確診為急性內耳迷路炎，需取消他今晚的演出環節。

英皇娛樂旗下歌手張敬軒昨日（3日）在啟德主場館參加《25+ 英皇群星演唱會》演出。（資料圖片）

醫生指多由病毒感染引起 約兩三日改善情況

林永和表示，急性內耳迷路炎（Labyrinthitis）多數由病毒感染引起，例如傷風感冒等，可經飛沫傳染，「一啲上呼吸道感染嘅病毒，有啲情況下會走去附近嘅內耳，從而引發內耳發炎 」。

患者可能在短時間感到暈眩、頭痛、作嘔及耳鳴等類似感冒的病徵，通常醫生會處方類固醇藥物，保護患者平衡系統的神經線。大部分人在患病後兩至三日會改善，極少數情況會永久聽力受損。

林永和表示，急性內耳迷路炎多數由病毒感染引起，例如傷風感冒等，可經飛沫傳染。(資料圖片/楊榮飛攝)

免疫力低人士易患病 切勿自行服止暈藥

林永和提醒，長者、幼童、休息不足或壓力過大的人士，更容易因免疫力下降導致患病。他建議市民如發現自己同時出現多種相關病徵，應盡早向耳鼻喉科醫生求醫，切勿自行服用止暈藥了事。

英皇娛樂旗下歌手張敬軒昨日（3日）在啟德主場館參加《25+ 英皇群星演唱會》演出。（資料圖片）