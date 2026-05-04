英皇群星演唱會｜長遮須放場外體育園儲物架 宜帶「縮骨遮」入場
撰文：潘耀昇
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《25+ 英皇群星演唱會》今日（4日）繼續在啟德體育園舉行，近日天氣不穩，不少觀眾帶「長遮」到場，不過要留意須放場外體育園臨時儲物架。昨日（3日）首場演唱會離場時，不少人一窩峰到儲物架取傘，人多擠迫。體育園建議可以帶「縮骨遮」入場，即長度35厘米以下的短傘或摺疊傘。
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如有需要，《25+ 英皇群星演唱會》入場人士可使用場外設置的臨時儲物架或雨傘桶暫存物品，惟須自行評估風險；亦可選擇使用付費行李寄存服務。寄存費按物品大小而定，雨傘寄存費用為20元；或使用附近的電子儲物櫃作短暫存放，並於離場時取回物品。如需攜帶雨傘，請選用長度35厘米以下的短傘或摺疊傘。
啟德體育園表示，為確保活動的順暢運作及場內安全，參加演唱會的人士須遵守場地規則及注意限制攜帶的物品，包括不得攜帶外來食品及飲料，以及任何超過600毫升的容器。如容量不超過600毫升的塑膠 / 硅膠水瓶／杯可攜帶入場，但不得附有瓶蓋／杯蓋，且不可盛載任何液體。主辦方及園方透過官方網站、手機應用程式及場內標示等多個渠道，向參加者說明安排。
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