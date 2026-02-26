AEON客呻公仔機難夾！店長手寫親授3大秘技　網民激讚:小事認真做

AEON的「顧客心聲」意見板一向是網民關注的焦點，店長們親筆回覆的用心程度經常成為熱話。近日，有顧客在留言板大吐苦水，投訴店內的夾公仔機難度極高，沒想到店長親筆寫下兩頁紙的「教學攻略」，大方傳授3招夾公仔神技，獲大批網民激讚！



AEON多間分店都設有夾公仔機，本來是開心玩樂的設施，但常有客人因課金無數卻空手而回。日前有網民在Threads上以「AEON店長教你夾公仔」為題發文，原來有顧客於意見板反映，強調自己一直是AEON的忠實顧客，但就對店內的夾公仔機感到氣餒，直言「你哋嘅夾公仔機完全係好似唔想俾人夾到咁」，更無奈反問「有冇需要set到咁難？大家嚟玩都係想開心」

（Threads截圖）

面對客人質疑，AEON店長不但沒有用「多謝閣下寶貴意見」這類官方字眼敷衍了事，反而手寫兩頁紙，將夾公仔心得傾囊相授，為大家詳細拆解3大過關攻略！

1. 首先觀察公仔擺放位

店長教路，首選一定是靠近洞口的公仔。如果心頭好離出口太遠，可以先嘗試投幣將其慢慢拖近出口，這個過程亦可以觀察及測試公仔夾的力度。

2. 借力將目標推至出口

若然多次嘗試仍失敗，店長提議可以轉換思路，將目標轉移到旁邊的公仔上，利用夾起旁邊目標跌落時的碰撞力，將心儀公仔一步步「推」向出口位置。

3. 注意公仔重心位

夾公仔時盡量避免夾「頭部」或「正中間」。因為這些部位重心最重，夾子多數不夠力拉起。聰明的做法是瞄準手腳等四肢或非重心位置，命中率自然會大幅提升。

（AEON Stores Hong Kong@Facebook）

帖文引起網民熱烈討論。不少人大讚店長高EQ的回覆，「店長手字好靚」、「好用心嘅回覆！」、「好欣賞呢啲小事認真做嘅人」。發表帖文的樓主也認同，「顧客同時仲得到想要嘅答案，簡單嘅回應睇到店長的文化修養。」

除了讚賞，亦有網民錯重點，幽默解讀其潛台詞「店長：我盡咗力啦，咁都夾唔到真係幫唔到你」。更有眼利的網民發現，店長在同一塊意見板上回覆另一個關於冰櫃的投訴同樣得體，不僅有表達歉意、解釋原因，用字亦令人看得舒服。有感而發的網民更留言表示：「店長好有耐性解答呀，人答出黎嘅答案特別溫暖，d chatbot/AI 無哩d feel」。