建造學院導師及實驗室主管涉瞞利益衝突　採購名下公司$20萬物料

香港建造學院一名焊接導師及本地物料檢驗實驗室The Lab職員，隱瞞自己是一間公司的實際東主，並安排另一名中學同學登記為股東。兩人其後沒有申報利益衝突，令該公司獲得建造業議會及The Lab共12張訂單，涉款20萬元。案件今日（4日）在觀塘裁判法院提訊。



廉署拘捕2人，涉嫌在採購時隱瞞物料供應商由二人操控，分別誤導其僱主以獲取訂單。（資料圖片 / 蘇煒然攝）

34歲利智超及32歲姚智中是中學同學，廉署發現他們創立御智(香港)有限公司。他們涉嫌隱瞞自己是實際東主，並安排另一中學同學登記為唯一股東兼董事。

利智超曾於香港建造學院教授焊接課程，多次建議建造業議會向御智索取報價，並涉嫌於2023年7月至9月訛稱沒有任何利益衝突。

姚智中則是本地物料檢驗實驗室The Lab主管，職責包括為公司採購材料，於2023年7月向The Lab推薦將御智列為公司的認可供應商。他其後涉嫌在利益衝突申報表，訛稱與商戶沒有任何直接或間接財務利益。

御智於案發期間從建造業議會及The Lab分別取得兩張及10張訂單，涉及款項共逾20萬元。廉政公署落案以代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪名，起訴兩人，案件今日(5月4日)在觀塘裁判法院提訊。兩名被告今日應訊時沒有答辯，案件押後至6月30日再訊，獲准保釋。