新聯益置業前職員承認收賄$130萬　批出多個裝修合約予承辦商藝霖

一名物業管理公司前職員涉嫌收取裝修工程承辦商130萬元賄款，在投標過程中優待對方。他將部分賄款用以購買住宅單位，又曾提醒賄賂他的承辦商，公司或察覺其工程費用遠超其他投標者。被告今（4日）在區域法院承認控罪，即時還押。



廉政公署。（資料圖片）

51歲麥詠竣曾任新聯益置業有限公司租務部高級物業主任，該公司在香港擁有和管理多個單位作出租之用，被告負責安排及監督承辦商裝修工程，以及在支付工程費用前核證工程已完成。

廉署兩年前指，麥詠竣2020年11月至2022年6月期間，涉嫌收受裝修工程承辦商藝霖裝飾公司130萬元賄款，將多個裝修工程判予藝霖。麥詠竣今（4日）在區域法院承認相關控罪，遭即時還押。

調查發現，當時新聯益未有制訂內部採購程序，規定須索取承辦商報價或招標，故此該公司只向兩家承辦商判授裝修工程合約，其中一間為藝霖。藝霖於該一年半期間，獲判授大部分裝修工程，收取工程費用共約2,600萬元。

至2022年6月中，新聯益管理層要求須邀請其他公司投標。麥詠竣遂將新採購規定告知藝霖，提醒對方新聯益可能察覺其工程費用遠超於新投標者。調查又發現，麥詠竣將部分賄款用作購入住宅單位。

同案被告李勝根，77歲，藝霖獨資東主，早前否認四項向代理人提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(2)(b)條。案件今日在區域法院開審。