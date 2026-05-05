中小學再削資｜多項單項津貼整合　教局鼓勵學校向外申撥款拓財源

教育局向全港學校發信，公布新學年「營辦/擴大營辦開支」津貼額，25/26學年起，多項津貼已下調約一成，下學年將再度削減津貼。當局亦宣布，將十多項單項津貼整合並納入「擴大的營辦津貼」，包括支援有經濟需要學生參與課外學習活動的多項津貼，將合併為「優化校本學習活動支援津貼」。教育局形容是「化零為整，讓學校更靈活運用」。



當局又鼓勵學校「進一步活用校園或社會現有資源」，例如申請其他撥款，如優質教育基金或非政府組織及社區資源，以支援學生學習和推動學校發展，增加財政來源。



教育局宣布，將十多項單項津貼整合並納入「擴大的營辦津貼」。(資料圖片)

教育局副秘書長李碧茜於官方網誌《局中人語》撰文表示，教育局去年成立「優化學校津貼專責小組」，經過一年研究和聆聽學界意見，以「拆牆鬆綁、靈活運用、提升效率、善用公帑、簡政放權」為改善措施的五大原則。

她指，當局積極研究合併部分性質及適用範疇類近的單項津貼，包括下學年起，把十多項單項津貼納入「擴大的營辦津貼」，包括「學校課程發展津貼」、「普通話津貼」和「德育及公民教育津貼」，整合為「綜合科目津貼─小學」。

支援清貧生課外活動津貼整合 稱優化行政

另外，支援有經濟需要學生參與課外學習活動的多項津貼，將合併為「優化校本學習活動支援津貼」；而支援非華語學生學習的各項津貼則會整合為「非華語學生綜合支援津貼」。她指，教育局已探討其整合的可行性，「以優化撥款的模式，簡化學校財務安排及行政程序」。

「推廣閱讀津貼」維持專項撥款

至於「學習支援津貼」以支援有特殊教育需要的學生、「推廣閱讀津貼」，則不會納入「擴大的營辦津貼」內。「幼稚園教育計劃」下學年會維持「單位資助」額度不變，不作下調。而發放予特殊學校的「擴大的營辦津貼」的津貼額會維持不變。

當局又鼓勵學校「進一步活用校園或社會現有資源」，例如申請其他撥款。(資料圖片)

倡引入AI系統助支援行政 倡環保節能如空調維持合適溫度

她指，目前學校可保留最多相當於12個月的「擴大的營辦津貼」餘款，日後有關彈性會繼續保留；下學年起，如學校在指定限期內尚未用罄津貼，但已使用6成或以上，可保留該津貼餘額，並有別以往只限使用於指定項目，同時適用於非指定項目，讓學校靈活使用。

另外，教局下學年起將精簡相關財務匯報要求，除少數特定個別單項津貼外，學校每年只需向教育局提交一份「擴大的營辦津貼」的綜合帳目報表。

李碧茜又指，當局鼓勵學校可因應校情和學生需要，「進一步活用校園或社會現有資源」，及借助節能和人工智能科技，以期更有效地運用資源。

例如學校可申請其他撥款，如優質教育基金或非政府組織及社區資源，以支援學生學習和推動學校發展，增加財政來源；引入各項環保節能措施，包括參與「上網電價」計劃、調校並維持空調至合適溫度、採用能有效節省用水的器材等。

另外，當局又建議學校借助資訊科技或引入人工智能系統支援行政工作，例如編寫會議紀錄、學校報告、製作代課編配系統、家長通告等。