宏福苑｜ICU十次巡查八次事先通知　古小平稱RI在場助解釋操作

宏福苑大火獨立委員會今日（6日）舉行第22場聽證會，房屋局獨立審查組 （ICU）高級屋宇保養測量師古小平作供。他指，ICU曾十次巡查宏福苑，八次會事先通知，預先安排註冊檢驗人員（RI）在場，以便ICU人員理解實際情況、投訴是否成立，並要求對方解釋。



獨立委員會首席代表、資深大律師杜淦堃質疑為甚麼與其他部門做法不同，ICU「次次都約齊」RI及工程承建商。古小平指，不知道理應負責監察承建商的RI會「通水」；杜淦堃則回應：「你知仲咁做就好過分啦？」



房屋局獨立審查組（ICU）高級屋宇保養測量師古小平。（黃偉民攝）

獨立委員會首席代表、資深大律師杜淦堃。（資料圖片／廖雁雄攝）

古小平指，ICU曾十次巡查宏福苑，八次有事先通知。他解釋，由於要處理投訴或查詢，加上不是現場審核（on-site audit），亦不是突擊檢查，所以會事先通知工程顧問的註冊檢驗人員（RI）才做檢查。他指，RI在場可令ICU人員理解實際情況、投訴是否成立，並要求對方解釋。

他表示，兩次沒事先通知的例外也在2024年發生。一次是9月20日的突擊巡查，另一次在11月15日，當時只想了解宏福苑情況，三日後便安排了另一次有通知的巡查。

杜淦堃：「次次都約齊」RI及承建商

杜淦堃質疑為甚麼與其他部門做法不同。他舉例指，消防處、勞工處和屋宇署的巡查也不會事先通知。古小平回應指不知道其他部門做法，但ICU做法一直跟隨屋宇署的手冊，但手冊沒有寫可否通知。

古小平同意提早通知是較快及方便。對於會否令監察失靈，他稱「有保留」，因很多時只通知RI；而RI負責監察承建商，如有違規，RI不應將內容通知承建商。他承認，其實只需約RI，不用約承建商。不過，杜淦堃指出，ICU「次次都約齊」。

古小平指不知道對方「通水」 杜淦堃：知仲咁做就好過分啦

古小平指，ICU在樺加沙後很關心地盤安全，時任ICU屋宇保養測量師劉嘉敏向RI發了三次電郵提及棚網不安全。他同意在大部份情況下，也習慣通知RI及承建商。

杜淦堃指，接獲通知後，宏業急訂110張棚網應付ICU巡查。他表示，不是說他們「打龍通」，但此做法有機會令承建商魚目混珠。古小平表示，不知道RI會將消息告訴宏業。杜淦堃回應：「你知仲咁做就好過分啦？」

古小平表示，事後ICU已改用電腦抽籤方法，避免做手腳情況；現時做法已與其他部門看齊。