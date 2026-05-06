宏福苑棚網測試着火吹熄仍過關　ICU曾覆檢信報告　惟無核實證書

大埔宏福苑大火獨立委員會周三（21日）舉行第四輪首場聽證會，踏入第22日，被揭有多處失職房屋局獨立審查組（ICU）終作供。聽證會早前披露，ICU在一次棚網測試中，目擊棚網被打火機燒了15秒後着火，繼續燒10 秒，直至有人吹熄火。棚網明顯不阻燃，惟ICU仍報告「沒證據顯示棚網不符合耐燃要求」。



當日在場的ICU高級屋宇保養測量師古小平確認燒着棚網由承建商吹熄，他承認單看那測試有問題，故之後再從同一塊棚網檢取兩小塊「覆檢」，因再燒都燒不著，承建商又有向他提供棚網測試報告，故認為棚網沒問題。不過，委員會代表、資深大律師指出報告也是假報告，古小平確認沒留意報告由誰發出，所謂「文件審查」只看證書有否相關標準。



2025年12月3日，大埔宏福苑五級火後，現場有燒剩的棚架、棚網，以及燒剩的封窗發泡膠板。（資料圖片/陳葦慈攝）

《香港01》宏福苑五級火專頁

棚網測試有覆檢沒懷疑：「唔會一燒著，就話全部換過」

聽證會早前披露，ICU在2024年10月28日一次棚網測試中，目擊棚網被打火機燒了15秒後起火，持續燒了10秒，直至有人吹熄火。古小平供稱是承建商吹熄，他承認做法有問題，於是在同一塊網做了兩次覆檢，「再燒都燒唔著」，而採樣位置由他決定。他表示，有時現場環境會令個別測試不準確，例如棚網或沾染了易燃物，因此「無特別嘅懷疑」，又說「唔會一燒著，就話全部換過」，會做覆檢。

ICU稱在場RI代表也沒關注棚網阻燃 杜質疑RI代表資格

2024年11月18日，ICU再去宏福苑做測試，並在不同地方採樣，再燒12個樣本。古小平稱，在場的註冊檢驗人員（RI）代表沒提出任何問題，連同承建商早前提交棚網報告，稱對棚網「無特別嘅Concern（關注）」。杜淦堃追問，該RI代表有何專業資格？古回應說，對方鴻毅高級合約經理，「估計他有經驗和資歷」。

2025年12月3日，大埔宏福苑五級大火後，大廈燒剩的棚架和棚網。（資料圖片/陳葦慈攝）

看證書不看內容 只看有否列出標準

古小平信棚網測試，亦因為承建商有交棚網阻燃證書。但證書中有列明「續燃時間是0秒，即燒不着；證書寫明，縱橫方向的續燃及陰燃時間4秒。」十秒的片段，明顯不符證書要求。古小平確認，做文件審查只會看證書是否有相關標準，例如會看證書有沒有列出是「英國標準」或是「國家標準」。

房屋局獨立審查組（ICU）高級屋宇保養測量師古小平。（黃偉民攝）

信棚網因有證書 不查真偽

古小平供稱，主要是核實棚網阻燃證書，但承認不會核實證書真偽，亦不會檢查證書與掛上的棚網是否相同。宏業於2024年7月提交證書，證書名為「國家勞動保護用品質量監督檢驗中心」。然而，相關單位早在2019年已改名為「國家勞動保護用品質量檢測檢驗中心」，即由「監督變成檢測」。古小平承認，沒有留意證書由誰發出，只檢查了測試結果和相關棚網符合國標。

被追3次才認證書假

被問大火後有否核實證書真偽？古初時指「機構名有兩字相差」，直至杜第三度追問，他才承認張證書是虛假。ICU核實證書的方法與其他部門不同，杜淦堃引述屋宇署助理署長張玉清早前供稱，會檢查證書是否香港實驗所認可計劃（HOKLAS）的名單之內，如有懷疑會與檢驗機構認證。古小平則說，屋宇署的作業備考或守則均沒提及要做相關檢查，所以ICU不知道該做法。杜淦堃則回應指，「通函都無叫你關注實驗室係咪存在嘅」；古認同。