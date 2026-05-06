宏福苑｜ICU指制度上依靠承建商和RI自律監督　接投訴才落場巡查

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（6日）舉行第22場聽證會，房屋局獨立審查組 （ICU）高級屋宇保養測量師古小平作供時，承認ICU大部份時間都是收到投訴後才會前往現場，如承建商「講一套做一套」，ICU並不會發現。他又指，制度上ICU依賴承建商自律及註冊檢驗人員（RI）監督。



房屋局獨立審查組（ICU）高級屋宇保養測量師古小平。（黃偉民攝）

《香港01》宏福苑五級火專頁

揭ICU主要看文件 接投訴才巡查

聽證會上，獨立委員會首席代表、資深大律師杜淦堃指ICU大部份時間都是收到投訴後才會前往現場，平日只會看文件，但看不到施工方法是否有違規。古小平稱文件有修訂建議。杜淦堃再追問如承建商「講一套做一套」，ICU是否「睇唔到」，古小平直認「係」，並指在制度上需依靠註冊檢驗人員（RI）。

被問施工時誰監察RI 古小平：RI係業主（聘）請

至於誰負責監督RI，杜淦堃質疑如RI不跟大維修，當時制度上係「睇唔到」，監察RI責任會落在居民身上。古小平解釋制度上RI由業主聘請並由其負責監督工程，當杜淦堃追問RI應否有人監督，古小平同意。杜淦堃又指「無人監察？有嘅，住係到嘅人囉」，古小平回應道「始終RI是業主或Owner（聘）請」。

大埔宏福苑五級大火。（資料圖片/黃學潤攝）

杜淦堃另質疑，因無人直接投訴後樓梯生口，所以ICU察覺不到問題，以及ICU巡查時，並沒經過後樓梯，否則應會見到生口。古小平答指「係」，重申強制驗樓小組會就投訴檢查。他又承認如無人投訴，便不會知道。

杜淦堃指出，如ICU無定期巡查，只在收到投訴才檢查，似乎要依賴承建商自律同監督，古小平承認屬實，並指在RI委任上，ICU並無角色去審查質素、可靠性及誠信等。他又指，RI需註冊，是專業人士，在監督上有責任。至於投標方面，市建局有招標妥平台，杜淦堃聞言疑問「靠招標妥？」

C小姐指，宏福苑居民早已反映棚網及發泡膠板等問題，奈何沒有解決問題。（資料圖片／夏家朗攝）

杜淦堃指ICU沒在強制驗樓機制下，監督法定及施工工作。而地盤監察小組負責監察新建樓宇、拆卸改動和新建樓宇，需要開工前審批，有別於小型工程。就地盤監察小組是否沒角色，古小平指發出強制驗樓通知後，如沒加建或改建，就與地盤監察小組無關。

古小平的供詞提到，RI有責任確定物料符合相關標準，與屋宇署做法一樣，不會核實或澄清建築物料的問題。至於進行檢驗或定期看臨時建築物料是否合標， 則並非ICU工作。他作供時稱，如非臨時，或涉及加建，「物料方面，我哋個組唔會管」。他補充指，如ICU收到查詢或投訴，便會提醒RI要合規，「要視乎投訴係咩嘢」。

宏福苑大火後，坊間有要求加強市建局「招標妥」把關角色，亦有質疑大維修成為圍標溫床；宏福苑11月26日發生五級火，外牆棚網燒燬後，可見牆上有不少發泡膠。（資料圖片/梁鵬威攝）

古小平認發泡膠封窗構成風險 屬ICU管轄範圍、有責任監督

杜淦堃引《建築物(建造)規例》16條，指承建商進行建築工程或街道工程，須採用適當的建造方法及程序，及採取適當的預防措施。古小平確認，如承建商違反「16條」，監督責任在於ICU。

古小平在聽證會上承認，後樓梯生口、發泡膠封窗、棚架安全、棚網有否造成相關風險，以及被動消防裝置是否合規，如防煙門損毁等，ICU都有責任，由ICU跟進及調查後才交給屋宇署，「係我哋嘅管轄範圍」。