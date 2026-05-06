血癌藥「達沙替尼」列入專用藥物　藥費由每月最高4萬減至20元

醫院管理局今日（6日）公布，新一代血癌藥「達沙替尼」列入專用藥物。給予資助後，藥費由每月二萬至四萬元，大幅減到20元，預計400名病人受惠，每年額外開支約4,900萬元。醫管局總藥劑師崔俊明指，「達沙替尼」是第二代血癌藥，比第一代的好處是起效快和藥效強。



元旦起有11項新藥納入藥物名冊，包括心血管藥物、皮膚藥、神經系統藥物及呼吸系統藥物，其中八項獲政府高額資助，估計涉及每年額外支出為1.3億元。



新一代血癌藥「達沙替尼」。（醫管局提供）

新一代血癌藥「達沙替尼」。（醫管局提供）

預計400名病人受惠 「達沙替尼」起效快和藥效強

「達沙替尼」原本屬自費藥物，每月藥費要二萬至四萬元，資助後每月只需20元。預計400名病人受惠，每年額外開支約4,900萬元。

醫管局總藥劑師崔俊明指，「達沙替尼」是第二代治療血癌的藥物，比第一代的好處是起效快和藥效強，而副作用相若。另外，國際指引中，有更多的數據證明它的療效、安全性；國際指引也指當第一代的藥物有抗藥性後，可以考慮這款新的「達沙替尼」。

崔俊明亦指，納入專用藥物後，使用該藥的病人會增多，令醫管局可與藥廠議價，以更低的價格購入藥物。該藥原本受撒瑪利亞基金資助，惟合資格病人需每年提交財產文件才可申請資助；轉為專用藥物後，病人毋須通過經濟審查便可以優惠價買藥。

醫管局年初放寬「撒瑪利亞基金」的經濟審查準則，令到非綜援的獲批個案增加一成半，首三個月資助總額約7.3億。

新一代血癌藥「達沙替尼」。（醫管局提供）

11項新藥納入藥物名冊 4項藥費為每月20元

元旦起有11項新藥納入藥物名冊，包括心血管藥物、皮膚藥、神經系統藥物及呼吸系統藥物，其中八項獲政府高額資助，估計涉及每年額外支出為1.3億元。

當中四項被納入為專用藥物，病人每四星期僅需付20元藥費；另外四項納入安全網資助類別，通過經濟審查的病人可獲資助使用。其餘三項藥物則被列為自費藥物，有需要病人需全額自費購入。