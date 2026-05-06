涉網上賣未經註冊「瘦瘦針」及心臟藥物「呋塞米」　43歲女子被捕

【減肥／瘦瘦針／猛健樂／Mounjaro／替爾泊肽】一名43歲女子因在網上售賣含有「替爾泊肽」的抗肥胖症針劑（即「瘦瘦針」）及心臟病藥物「呋塞米」，涉嫌非法售賣第1部毒藥和未經註冊藥劑製品，今日（6日）在天水圍被捕。



衞生署今日聯同警方在天水圍區採取執法行動，拘捕一名43歲女子，涉嫌在網上非法售賣第1部毒藥和未經註冊藥劑製品「替爾泊肽」、「呋塞米」。（政府新聞處圖片）

衞生署早前跟進一宗投訴，透過即時通訊軟件購獲受管制藥物，包括一盒標示含有「替爾泊肽」的抗肥胖症針劑及10粒標示含有「呋塞米」用以治療心臟病藥物，懷疑並非香港的註冊藥劑製品。兩項成分均屬《藥劑業及毒藥條例》下的第1部毒藥。衞生署今日聯同警方在天水圍區採取執法行動，拘捕一名43歲女子。

署方指，「替爾泊肽」用以治療肥胖症，其副作用包括脫髮、噁心和腹瀉，「呋塞米」用以治療心臟病，副作用包括低血壓和電解質不平衡。含有上述兩項成分的藥劑製品只可在醫生指示下使用，並必須憑醫生處方在註冊藥劑師監督下於藥房出售。

衞生署指，在網上購買受法例管制藥物，包括減肥藥物，有健康風險，呼籲市民切勿自行購買或使用成分或來歷不明的產品，又提醒市民，透過任何途徑非法出售受管制藥物，均須負上刑責。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行一經定罪最高罰款100,000元及監禁兩年。

衞生署又提醒市民，所有已註冊的藥劑製品於包裝上須附有香港註冊編號，格式為「HK-XXXXX」。未經註冊藥劑製品的安全、素質及效能均未獲保證。