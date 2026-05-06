尖沙咀酒吧命案　黑幫男誤殺睇場罪成　官斥極為凶狠囚11年4月

尖沙咀柯士甸道一間酒吧疫情期間發生黑幫打鬥，「和勝和」的顧客和「14K」的「睇場」發生爭執。顧客一方之後召喚更多成員到場，「睇場」寡不敵眾，其中一人被玻璃樽掟中頭後再被襲擊，終傷重死亡，另3名「睇場」亦受傷。其中一名29歲男子早前被裁定誤殺等罪成，法官陳慶偉今（6日）在高等法院判刑時指，被告在案中極為凶狠，他在死者倒地後仍繼續施襲，形容案情是接近謀殺，最終判他監禁11年4個月。



被告陳政希(29歲)經審訊後被裁定謀殺罪不成立，誤殺罪則成立，他亦被裁定兩項意圖傷人罪成。此外，他在開審前承認一項襲擊致造成身體傷害罪。

在酒吧任「睇場」的男子麥志健，被送院時已告不治。(資料圖片)

尖沙咀一間酒吧發生兇殺案。（陳蕾蕾攝）

官稱在審訊中目睹生命的脆弱

法官判刑時指，在審訊時目睹生命如何脆弱， 一個人在片刻間被毆斃。案中沒有使用常見的武器，但使用了酒樽、酒壺等。本案死者麥志健被多人襲擊，其中陳政希更是極為凶狠，他在麥倒地後仍繼續施襲。法官指雖然陳被裁定誤殺罪成，但形容案情是接近謀殺。

本案屬預謀犯案

法官又形容，本案屬有預謀犯案，更有涉案人士「吹雞」召集他人到場， 陳政希等向「睇場」施擊，其中一名「睇場」現時仍受眼部傷勢影響，最終就4罪判陳政希監禁11年4個月。

另7名被告稍後判刑

另一名被告王永滐同樣經審訊後被裁定誤殺等罪成，其案件原定今日判刑，現押後至5月22日。另6名被告楊鎮邦（46歲）、謝展聰（34歲）、楊焯熙（28歲）、蔡旻龍（27歲）、黃朗祺（31歲）和許有謙（39歲），在開審前承認誤殺及傷人等4罪，他們的案件於明天(7日)判刑。

被告屬和勝和成員

所有被告涉及的控罪，指他們於2020年10月6日誤殺麥志健，和襲擊溫少龍、蔡亮和馮飈南。案情指，涉案酒吧的其中一個老闆為謝展聰(花名「聰頭」)，屬黑社會「和勝和」成員。酒吧有多名「睇場」，包括本案死者麥志健(36歲，下稱：麥)，和另3名傷者溫少龍、蔡亮和馮飈南，他們則屬另一黑社會幫派「14K」的成員。

陳等多人原本到涉案酒吧飲酒

於2020年10月5日晚上，多名「和勝和」成員包括謝展聰、陳政希、王永滐、楊焯熙、蔡旻龍和一名叫「嘉星」的男子，在酒吧的其中一間房間飲酒。而多名「14K」的成員，包括一名叫「魚旦」的男子，亦到該酒吧飲酒。

兩伙人發生打鬥有人吹雞召喚更多人

凌晨時分，在場飲酒的「和勝和」和「14K」成員爭執，「睇場」嘗試分開兩伙人，但兩伙人隨後發生打鬥，謝展聰則「吹雞」召喚更多「和勝和」的成員到場，楊鎮邦、黃朗祺和許有謙因此到達酒吧。

睇場寡不敵眾捱打

多名「睇場」寡不敵眾，被「和勝和」的成員拳打腳踢，又遭人掟酒樽、酒杯和酒壺等。其中「嘉星」以玻璃樽掟中麥的額頭，麥因此倒地，陳政希及王永滐向已倒地的麥繼續施襲。

麥被襲後躺在血泊中最終不治

麥被襲後躺在血泊中，救護員到場時，麥已沒有呼吸和脈搏，他隨即被送院，扺達醫院前已宣告不治。此外，同案三名「睇場」溫少龍、蔡亮和馮飈南亦受傷。

案件編號：HCCC39、40/2024