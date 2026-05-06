18萬行賄顧問公司職員換Donki等2店翻新工程　承辦商兩人判囚半年

一名工程承辦商董事及其職員早前被廉政公署起訴，以逾18萬元行賄一名設計顧問公司職員，獲取「唐吉訶德」（Donki）的澳門店、連鎖藥妝店「東京生活館」一間九龍分店的翻新項目，涉及工程費用共逾2,500萬元。二人今日（6日）在九龍城裁判法院被裁定罪名成立，各判囚半年。涉案設計顧問公司職員早前已認罪，判囚三個月。



一名工程承辦商董事及其職員涉以逾18萬元行賄一名設計顧問公司職員，獲取兩間店舖的翻新項目，今日在九龍城裁判法院被裁定罪名成立，各判囚半年。（資料圖片）

35歲、創崎設計建材工程有限公司董事及股東李寶華及51歲、創崎時任工程監督彭慧賢，經審訊後被裁定一項串謀代理人接受利益罪名成立，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條。

裁判官曾宗堯以六個月為量刑起點，聽取求情後，判二人即時監禁。

同案被告彭嘉倩，42歲，亞洲創造有限公司前市場推廣主任，早前承認一項串謀代理人接受利益罪名，被判入獄三個月。

廉署1月2日公布拘捕21人，涉嫌在觀塘兩個屋苑維修工程貪污。（資料圖片 / 蘇煒然攝）

涉及澳門Donki及「東京生活館」九龍分店翻新工程

案情透露，設計顧問公司亞洲創造，於2019年獲判授兩個店舖翻新項目，分別涉及連鎖超級市場「日本唐吉訶德」（Donki）的澳門店，以及連鎖藥妝店「東京生活館」一間九龍分店。

彭嘉倩當時負責協調工程承辦商及安排招標工作，並就該兩個翻新項目，提交報價單及標書予亞洲創造或Donki甄選。2019年6月至2022年1月期間，彭嘉倩從李寶華及彭慧賢接受賄款逾18萬元，以協助創崎及另一間工程公司取得該兩個店舖翻新項目。

兩項工程費用合共2510萬 均由被告公司奪得

彭嘉倩獲亞洲創造委派協助Donki安排招標，並將五份接獲的標書供Donki甄選。Donki最終向創崎判授項目，並於項目完成後，支付工程費用逾2,340萬元。彭嘉倩早前承認曾就該項目的招標面試向該工程公司提供建議。

就「東京生活館」項目，亞洲創造接獲兩份裝修公司的報價單，並根據彭嘉倩的推薦向創崎判授有關工程。亞洲創造於工程完成後向創崎支付工程費用170萬元。