馬會贈港大4.26億成立環球企業可持續發展研究所 設4基金教授席
撰文：蕭通
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為促進社會各界攜手推動可持續發展，香港賽馬會透過其慈善信託基金審批撥捐逾4億2,600萬港元，支持香港大學成立及營運「香港大學賽馬會環球企業可持續發展研究所」，同時支持研究所設立4個香港賽馬會基金教授席。
「香港大學賽馬會環球企業可持續發展研究所」旨在透過三大核心範疇，為香港、亞洲以至其他地區，建立一個匯聚全球智慧的環境、社會和管治（ESG）與可持續發展最佳實踐樞紐。
内容包括透過設立四個香港賽馬會基金教授席進行研究；藉發佈可持續發展指數、提供顧問及諮詢服務、舉辦會議及研討會等進行交流；以及推出可持續發展的相關課程及跨學科項目等進行教育。
香港賽馬會基金教授席銘謝禮周二（5日）舉行，出席嘉賓包括香港賽馬會董事袁國強、香港大學校長張翔、香港大學副校長（大學拓展）汪揚、香港大學經管學院院長蔡洪濱，以及3位香港賽馬會基金教授席得主：香港賽馬會基金教授（經濟學）何國俊、香港賽馬會基金教授（會計學）黃智勇、香港賽馬會基金教授（經濟學）Uta Schönberg。
袁國強祝賀四位就職的傑出學者，包括因事未能出席的香港賽馬會基金教授（金融及創業學）Roni Michaely，並表示在教授們的支持下，香港大學賽馬會環球企業可持續發展研究所將具備優越條件，發展成為世界級的知識樞紐，提供切實可行的方案，為香港、亞洲以至其他地區帶來深遠而實在的影響。
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