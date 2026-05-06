海關天水圍宣傳反私煙 向居民講解完稅標籤制度
撰文：蕭通
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香港海關周三（6日）與區議員、衞生署控煙酒辦公室、警務處及房屋署，在天水圍天慈邨、天耀邨及天瑞邨進行聯合反私煙宣傳活動，並講解完稅標籤制度。
海關人員於屋邨範圍內巡查，向居民介紹海關打擊私煙工作，以及私煙相關法例的新修訂，包括未完稅煙草相關罪行的最高罰則已提高至罰款200萬元及監禁7年。此外，海關人員並向屋邨保安員講解發現懷疑私煙活動時的應對方法。
海關人員亦向區議員、居民、報販及香煙零售商販，介紹香港將施行的完稅標籤制度。海關已於本年初完成為期3個月的完稅標籤制度先導計劃，並會繼續與各持份者緊密溝通，持續優化制度設計及執行細節。海關期望，完稅標籤制度能有效打擊「白牌煙」。
海關表示，會繼續加強宣傳教育，提高市民的反私煙意識。如發現有公屋單位涉及私煙罪行，海關會在法庭審結案件後通知房屋署跟進。海關呼籲市民，切勿以身試法買賣私煙或派發私煙傳單，以免留下案底影響前途。
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