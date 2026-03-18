羅湖懲教所向76名在囚人士頒學業證書　兩人獲都大頒學士學位

懲教署轄下羅湖懲教所今（18日）舉行證書頒發典禮，向76名在囚人士頒發學業證書，以肯定她們在學業上努力進修的成果。署方指，參加典禮的76名在囚人士共考獲153卷合格成績，其中58卷為優良成績，當中兩名在囚人士獲都大頒授通識教育學士學位，另有一名獲頒通識教育副學士學位。



懲教署轄下羅湖懲教所今日舉行證書頒發典禮，頒發學業證書予在囚人士，以肯定她們在學業上努力進修的成果。（懲教署圖片）

懲教署轄下羅湖懲教所今日舉行證書頒發典禮，頒發學業證書予在囚人士，以肯定她們在學業上努力進修的成果。（懲教署圖片）

懲教署指，過去一年，羅湖懲教所共有124名在囚人士參與各類遙距課程及公開考試，合共考獲249卷合格成績，其中102卷為優良成績，課程及考試由香港都會大學、香港考試及評核局，以及明愛社區書院舉辦，科目包括語文及文學、英語、商業財務、經濟、市場學及心理學等。

東華三院董事局主席何猷啟致辭。（懲教署圖片）

東華三院董事局主席何猷啟表示，東華三院於2019年設立「東華三院正向人生教育基金」，為在囚人士在教育及職業訓練等方面提供資助，鼓勵他們自我增值。他指，東華三院會繼續與懲教署及社會各界合作，支持各項助更生活動，以協助在囚人士更生。

懲教署3月4日邀請超過150名中學師生，到羅湖懲教所欣賞一齣原創話劇。該原創話劇是「懲教先鋒計劃」轄下的「創藝展更生」項目之一，該劇亦有於今日的證書頒發典禮上演。（懲教署圖片）

典禮上，在囚人士演出原創話劇，劇中主角因販運毒品而被判入獄，並感到悔恨和迷茫。她最終在懲教人員和家人的支持及協助下，學養兼修，重啟人生。而主角的正能量亦感染到身邊的囚友，令該囚友亦重回人生正軌。

該話劇於3月4日在羅湖懲教所舉行的「懲教先鋒計劃」之「創藝展更生」在囚人士話劇音樂匯演中率先上演，超過150名中學師生獲邀到場欣賞。懲教署期望通過此劇，讓學生了解毒品禍害及販運毒品的沉重代價，以提醒他們做一個奉公守法及遠離毒品的市民。

署方指，在分享環節中，一名在囚人士分享其更生路上的點滴，以及犯罪所帶來的沉重代價。她在獄中決心改過，並重拾書本，為日後重新融入社會作好準備。她的家人更帶同其年幼女兒到場支持，並分享見證她的正面改變的喜悅。