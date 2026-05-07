英基幼稚園賄賂案　官認為部份上訴人有可爭辯之處　准3被告保釋

英基烏溪沙國際幼稚園家長涉行賄行政主任林珍妮插隊入學案，14名罪成家長等人早前就定罪和判刑提上訴。兩家長及一商人今（7日）到高等法院申請保釋等候上訴，法官楊家雄認為3人的上訴理由有合理可爭辯之處，批准3人上訴期間保釋外出，3人須交保釋金10萬至45萬元 ，期間不得離港，每周到警署報到。



獲准保釋的3人，包括：兩名家長馬賢文、朱霜叶，以及任中間人的商人蕭裕邦，他們今到高等法院申請上訴期間保釋。馬和朱被判監9個月，蕭被判監14個月。

英基幼稚園賄賂案的3名被告，獲准以10萬至45萬保釋等候上訴。(黃浩謙攝)

3人最早獲釋日期為今年8至12月

法官楊家雄考慮後稱，認為他們的上訴理由合理且可爭辯，馬賢文及朱霜叶兩人的最早獲釋期為2026年8月26日，蕭裕邦的最早獲釋期為2026年12月9日。若3人不獲保釋，到上訴聆訊時，3人恐已服畢刑期，遂批准3人保釋外出。

朱需付保釋金45萬另兩男則各10萬

馬及蕭須各交出保釋金10萬元，朱則須交出保釋金45萬元。此外3人要交出旅遊證件，每周到警署報到一次，不得離開香港，居住於報稱地址，及出席法庭指定聆訊等。

案件編號：CACC129/2026