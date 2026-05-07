電筒大王長子騙父母豪宅借貸2661萬　求情稱已失繼承權　囚4年

「電筒大王」沈漢深夫婦，以公司名義持有逾2億元物業，其長子沈俊文涉偽造文件虧空公款，以圖謀奪父母的公司，更把部份物業用作抵押借款逾2661萬元。長子早前承認5項欺詐罪，求情稱已失父母的遺產繼承權，案件今（7日）在區域法院判刑。暫委法官鄭念慈判刑時指，本案案情嚴重，涉款逾2600萬，亦涉及虛假文書。犯案的手法雖然不精密，但屬有預謀，惟他接納被告有真誠悔意，在考慮他認罪等因素後，終判囚4年。



被告沈俊文，57歲，承認5項欺詐罪，他在2023年4月至11月期間，多次提交偽造文件，撤換父母董事身份，委任沈俊文及另一人為新董事，並在周年申報表中聲稱沈俊文是公司唯一股東。

被告沈俊文在區域法院被判囚4年。(黃浩謙攝)

求情稱已失繼承父母財產的權利

辯方求情稱，被告現年51歲，育有三子女，目前已與家人斷聯。他因賭博和投資失利而散盡家財，早前求情稱被告想與家人同修舊好，但律師今指被告已失去繼承父母財產的權利。

官透露被告另涉其他訴訟

暫委法官鄭念慈判刑時指，本案案情嚴重，涉款逾2600萬。案情中被告把印有公司圖章的文件，遞交予政府部門，涉及虛假文書。鄭官指，被告的犯案手法雖然不精密，但算是有預謀犯案，惟被告另有其他訴訟在身，財務公司有機會無法收回款項，但接納被告有真誠悔意，亦已因本案失去所有經濟支援，重犯機會較低，考慮到他認罪等因素後，終判囚4年。

父母原本持物業逾2億元

案情指，被告的父母沈漢深和陳玉清，自1992年已開始投資物業，並成立集信國際有限公司，由其父母全資擁有。該公司持有8個物業及4個車位，包括：何文田嘉福苑單位連車位、西貢匡湖居3個單位、尖沙咀星光行2個單位、沙田九肚山沙田小築單位連2個車位，及九龍塘根德閣單位連車位，估計市值為港幣2.28億元。該公司除持有物業並無其他業務。

沈氏夫婦為幼子申請借款揭發

沈氏夫婦有2子1女，女兒任公司秘書，掌管公司印章。2023年11月，幼子需資金周轉，父母欲用九肚山物業申請按揭時，發現他們已非公司董事，查冊後發現部份物業已被抵押貸款。

被告用3個匡湖居單位做抵押

他們後來發現，被告於同年4月至11月期間，曾提交文件更改公司秘書及董事，並委任了被告及一名叫陳凱琳的人為公司新任董事；周年申報表顯示被告是唯一股東。被告並將公司持有於西貢匡湖居3個單位，押給5間財務公司，借取2661萬元。

借款還債後餘款存個人戶口

被告取得借款後，用600萬元償還公司貸款，另用500萬元支付他個人的貸款，其餘大部份款項存入他兩個戶口，另給了陳凱琳82萬元。被告父母及胞妹其後報警。被告同年12月12日被捕。

案件編號：DCCC1144/2024