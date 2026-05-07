今日新聞8分鐘｜雙屍案　男勒前妻自縊｜小販管理主任偷行李囚7月

觀塘繞道豐田「舞龍」撞壆凌空彈起 撼本田衝近一公里始撞欄停低

觀塘繞道發生懷疑狂亂駕駛案件。昨日（6日）下午2時許，一輛豐田私家車沿觀塘繞道右線往啟德方向行駛，途經香港郵政大樓對開時，突然切入左線撞壆，豐田一度凌空彈起，卻繼續行駛。未幾，豐田從後撞向左線一輛本田私家車，本田被撞到360度旋轉失控，車尾和車頭先後撞壆。然而，豐田未有停車，卻繼續行駛當眾「舞龍」，不停在左線和右線穿插，期間多次撞向石壆，儼如「碰碰車」。直至到啟晴邨對出時，豐田撞向分隔入大老山隧道、與落太子道東的風琴式防撞欄才停下。依地圖所示，由撞本田一刻到撞欄停下，大約距離1公里；事發過程由一輛私家車的尾「車Cam」拍下。

警方表示，昨午3時07分接報，一名25歲冼姓豐田男司機，頭腳和胸口受傷；同行24歲女乘客呼吸困難。至於本田女司機受輕傷，3人清醒由救護車送往伊利沙伯醫院攘受治理，案件列作「交通意外有人受傷」跟進，無人被捕。

油塘往東隧入口支路電單車撞壆 鐵騎士頭部大量出血 送院不治

油塘發生嚴重車禍。今日（7日）凌晨零時許，一輛Yamaha Cygnus「綿羊仔」電單車，據報沿油塘鯉魚門道往東隧方向行駛，駛入近油麗邨通往東隧入口的支路時，懷疑失控撞向左邊石壆，繼而衝前倒地。

58歲姓胡男司機倒地受傷，頭部大量出血，昏迷不醒，由救護車送往聯合醫院進行搶救，惟最終證實不治。警方到場調查車禍原因。

秀茂坪寶達邨雙屍案 七旬離婚夫婦俱亡 重案組跟進

秀茂坪寶達邨揭發雙屍案。今日（6日）下午4時18分，警方接獲報案，指懷疑寶達邨達欣樓有兩人於單位內輕生。救援人員接報到場，消防破門後，發現一男一女昏迷屋內，救護員經檢查後證實當場不治。

消息指，77歲姓劉男死者與71歲姓徐女死者已離婚；劉男被發現在屋內上吊，徐婦被發現時倒臥地上、眼角有瘀傷。秀茂坪重案重案組人員到場調查。

小販管理主任機場偷別人行李 拿回家後開不到扔丟 認盜竊囚7月

小販管理主任兼職遊學團領隊時，涉取了自己的行李後，再到另一條行李帶偷取他人的行李箱，惟帶回家後發現無法開啟，遂棄置樓下垃圾房。小販主任今（7日）在西九龍裁判法院認罪，辯方求情指被告不知自己當時在想什麼，他，自知被CCTV拍到不能逃避，回到住所樓下大堂時已感後悔。裁判官施祖堯斥被告行為影響香港旅遊城市聲譽，事主失竊財物包括一部電腦，對其私隱構成風險，亦為事主帶來不便，考慮被告願賠事主1.5萬元，判被告監禁7個月。被告聞判時一度哭泣。

木廠街警登門查爆竊案 涉案男疑逃走墮樓倒平台 受傷送院

今日（7日）中午12時53分，一名男子在土瓜灣木廠街1B-1C號從高處墮下，倒臥平台受傷。警方稱，事發時九龍城警區刑事調查隊正在上址調查一宗爆竊案，涉案為一男一女，其間該名40歲男子由高處墮下，他送院時神智清醒。

2中國遊客旅費耗盡 持槍打劫泰國金舖CCTV全錄下 潛逃8小時落網

4月28日，兩名中國遊客因旅費用盡，持槍戴頭套闖入泰國呵叻府（Nakhon Ratchasima）一家金舖，洗劫了價值約38萬泰銖（約9.25萬港幣）的金戒指。隨後兩人駕車逃往曼谷，期間泰國警方迅速透過監視器鎖定車輛，當天晚上就在曼谷將兩人逮捕。

消息：珠海學院財務總監葉錦真被捕 涉將校方77萬元轉到個人戶口

消息指，珠海學院財務總監葉錦真因挪用校方77萬元公款，在上周四（4月30日）被警方拘捕。消息又指，報案人為該校校長張珍。葉錦真暫時獲准保釋，案件交由屯門警區重案組第二隊跟進。