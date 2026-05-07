赤柱蒙特梭利國際學校學童遭性侵疑案　警列非禮案　暫未有人被捕

蒙特梭利國際學校（International Montessori School，IMS）赤柱分校有家長報稱其3歲兒子在校內被性侵，4月中報警，據悉男童近肛門外周發紅。不過校方今日（7日）表示，翻查了當日閉路電視（CCTV）畫面，現時暫未有證據顯示校內曾發生相關事件，又或校內任何教職員涉及該事件。



警方晚上回覆指，於4月17日接獲一名男子報案，指其兒子（警方指4歲）懷疑在學校被人非禮，案件暫列非禮，交由西區警區刑事調查隊第六隊跟進調查，暫未有人被捕。



赤柱蒙特梭利國際學校。（董素琛攝）

男童向家人稱臀部疼痛 醫院檢查肛門外周發紅

據了解，涉事男童是法國籍，有香港身份證，他自2024年起開始就讀赤柱蒙特梭利幼稚園。男童母親在4月17日到校接他回家，當返抵住所後，男童告知家人他的臀部疼痛。男童父親懷疑有人非禮其兒子，故立即帶他到港怡醫院求醫並報案，據悉男童近肛門外周發紅，警方當時將案件列為「猥褻侵犯年齡在16歲以下的男童」。

赤柱蒙特梭利國際學校。（董素琛攝）

家長指兒子兩周前遭校內人士性侵後發燒

網上今日（7日）流傳該男童在校內被一名外籍男教師性侵。內容中有學生家長對話紀錄，指家長不滿校方拒絕調查校內是否發生其他同類個案，故只能私下傳訊息提醒同校家長。另有其他家長在對話中透露，校方事後曾就事件開家長會，並查看閉路電視片段，認為校內閉路電視數量不足，全是盲點。

赤柱蒙特梭利國際學校。（董素琛攝）

校方：CCTV片段無顯示當日有不當行為 未發現曾發生相關事件證據

赤柱蒙特梭利今日回應表示，警方已就一名家長稱其子女疑遭「不當騷擾事件」的指控展開調查，校方查閲所有相關紀錄及閉路電視（CCTV）畫面，但錄影完整記錄該學童在校期間的活動，當日畫面中未顯示任何不當行為，亦無發現該學生曾有行蹤不明的時段。

校方表示，根據現階段調查，未發現任何證據顯示校內曾發生相關事件，亦無證據顯示校內其他學生面臨相關風險，或校內任何教職員涉及該事件。校方續稱，教職員入職前，均須通過犯罪紀錄查核、簽署兒童安全保障聲明書等。

蒙特梭利國際學校成立於2002年，提供學前班至高中課程，校舍分佈於愛秩序灣、半山、海怡半島及赤柱。據校方網頁資料，該校學費由3.8萬元至24.5萬元不等。以幼稚園低班（3-4歲）為例，每年學費約15萬元。另外，該校學生每年須付3.5萬元年度建設費，僅就讀幼稚園的學生可選擇繳交15萬元本金券。