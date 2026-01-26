林俊一性侵多名音樂男生　求情稱讀神學準備與女友結婚　判囚43月

曾參加電視台節目《中年好聲音》的歌唱導師林俊一，涉在多年間多次在上課期間，以按摩及改善唱功為由，性侵多名跟他學唱歌的男學生，及拍攝他們的私處，當中亦有未成年男童，有事主指林曾說：「假若你想成名，被性侵是普遍的。」林經審訊後裁定被告9項非禮及兩項普通襲擊罪成，案件今（26日）於區域法院判刑，區域法院暫委法官鍾偉強判刑時指，報告指被告仍堅持有人說謊，覺得自己無罪，求情又透露他修讀神學，並準備結婚。但考慮本案涉未成年男童及違反誠信，被告行為對非同性或雙性傾向事主影響特別深，判林入獄43個月。



林早前被定罪後獲准保釋，今判刑後要返回監獄服刑。



經審訊被裁定非禮等11罪成立

被告林俊一（38歲，歌唱導師）早前被裁定9項非禮及2項普通襲擊罪成，其餘8項不成立。控罪指他於2019年2023年間，分別於長沙灣順利商業大廈、葵涌豪華工業大廈及長沙灣昌發大廈，兩度猥褻侵犯男童X及多次非禮或襲擊另外9名男子。

被告堅稱有人說謊自覺無罪

鍾官關注，據心理專家報告指，被告仍然覺得無罪，堅稱是有人說謊，惟辯方在書面陳詞中提及，被告已反思己過，決心改過自新。鍾官質疑，既然被告覺得自己無錯：「即係話佢以後犯案小心啲？會改過啲犯案手法？」

辯方指被告因報道而身敗名裂

辯方解釋指，被告沒有否認部分與事主的觸碰，亦有盡量就定罪提供說法，案件亦為將來被告就人與人之間的相處界線上了一課。辯方強調，被告因傳媒報道身敗名裂，難以返回本身的工作崗位，重犯的機會低，明白監禁式的刑罰無可避免，惟望法庭判處較短的刑期，令被告可即時獲釋。

被告曾有超過500學生

鍾官判刑時指出，被告於1986年7月在內地出生，不久後來港與父團聚，父母均已退休。被告自15歲起與父親決裂，其後自力更生，曾任地產經紀，自2016年起任教唱歌，月入3至4萬元。鍾官引述辯方求情指，被告沒有案底，在歌唱比賽獲獎無數，有超過500位學生，桃李滿門，對音樂界有貢獻。

修讀神學準備與女友結婚

被告同時有進修神學，成為了基督徒，亦計劃與女友結婚。辯方同時呈上事主親友及女學生所撰寫的求情信。

被告對非同性與雙性傾向事主影響尤其嚴重

鍾官指，接納被告的侵犯行為在同類事件中不算嚴重，惟案件涉及違反誠信，被告利用歌唱導師的身份，以提升歌唱技巧為由侵犯，妄顧他人感受，只求滿足個人慾念，對非同性或雙性傾向的事主影響尤其嚴重。

行為持續5年非一時衝動

鍾官斥，被告的行為卑鄙，持續5年，涉及7名事主，反映他犯案非一時衝動。被告亦沒有悔意，辯稱犯案因與男性相處界線模糊，他並沒有犯罪意圖。本案對部分事主造成創傷，影響他們建立親密關係及需接受治療。

案件涉及未成年兒童

鍾官引述案例指，案中涉及未成年兒童，故須判處阻嚇性刑期，以彰顯大眾對此的厭惡，為受害人及其家人申冤，考慮本案涉侵犯未成年及違反誠信等因素，就罪成的9項非禮及2項普通襲擊罪，判囚43個月。

大部份事主是被告的學生

被告為一名自由職業者，教授唱歌，本案事主大多為其學生。事主X在案發時未滿16歲，為被告的學生。事發時正在上課，被告要求他躺在地上做一些舒展的動作，又問X有沒有自瀆，並要求X脫去短褲讓被告觀看。在X拒絕後，被告仍扯下其褲子，並用手握住其陽具郁動約2分鐘。X當時感到驚慌及覺被侵犯。

曾想事主X稱想成名被性侵是普遍的

在2023年7月1日，被告再次問X有沒有自瀆，又突然用他的拇指及食指，隔住內褲按其陽具1-2秒。X稱感到不舒服，惟被告對他說：「假若你想成名，被性侵是普遍的。」

以音頻治療為摸事主C下體

在2021年3月1日，被告以「音頻治療」為由，聲稱此治療可能對C的發聲有幫助，在C同意後，指示他脫去衣服，摸及拍攝其下體並說：「你嘅啫啫仔好得意。」

以按摩開聲等理由再非禮多人

其後被告多次以按摩、改善唱功、開聲、修眉、化妝及塗藥膏等原因為由，多次非禮另外8名男子，行為包括撫摸及拍攝他們的性器官、按壓恥骨、吻面、攬及摸腰等。

為事主F手淫及口交

被告亦曾要求其中一名事主F為其手淫及口交未果，於是反之為F手淫及口交，更在F的肚上射精，行為至F也射精才停止，F事後感尷尬。

事主I訪問被告被性侵

本案另有一名非被告學生的事主I，在2008年，他因進修的課程須找被告作人物專訪，故到被告的家中做訪問，之後被告說可以指導I歌唱技巧，卻突然把I推在床上，脫去I的內外褲以及自行脫去自己身上的所有衣物，並用身體壓在I身上，把陰莖靠近其面部，要求I為他口交被拒，及後被告把手指插入I的肛門及握住其陰莖，被告其後亦自瀆並在I身上射精。

在2023年7月9日，X在上結他課時，告知結他老師黃先生有關事件，在黃的建議下向社工求助及報警。在案件被公開報導後，其他事主相繼報警。被告其後由內地過關返港時被捕。

案件編號：DCCC234/2024