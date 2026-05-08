母親節｜油價飆升　海鮮來貨價貴近七成　酒樓憂趕客北上不敢加價

【母親節／傳統酒樓／餐飲業／油價升】母親節將至，部份市民或已提早向酒樓訂座準備周末慶祝，不過倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠今日（8日）表示，國際油價飆升導致漁船減少出海，海鮮供應量大減，其中蝦蟹的來貨價高出30%至40%，加拿大帶子更由每磅約180元升至約300元，即升67%，但他擔心加價將促使更多顧客北上慶祝，因此寧願「打個和蝕住做」也不會加價，最重要是他們在母親節吃得高興。



中高檔餐廳方面，香港餐旅業協會主席梁熙表示，旗下酒店中菜館明日（9日）訂枱量確實較去年同期遜色，由兩輪減至不足兩輪，顧客訂枱也不需致電多間餐廳，「有啲客反映過去打電話三四間先訂到枱，𠵱家打到第二三間訂到枱。」



母親節將至，部份市民或已提早向酒樓訂座準備周末慶祝。（資料圖片）

倫敦大酒樓目前只收到母親節約30枱訂座。（資料圖片）

漁船減少出海以致海鮮來貨價飆升 酒樓經營環境惡化

近年傳統酒樓母親節的生意表現不理想，今年似乎繼續沒有起色。倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，昨日（7日）陸續有顧客致電訂座，目前只收到約30枱訂座，估計部份市民或選擇北上慶祝，部份人則在格價選擇較便宜的餐廳，不會再像昔日提早一個月訂座。

早前中東局勢升溫，帶動國際油價飆升，也間接影響餐飲業的經營環境。蘇萬誠指出，漁船需要燃油出海，而海鮮也通過貨車運輸，油價飆升導致漁船減少出海，海鮮供應量大減，魚蝦蟹及海味等來貨價飆升，當中以元貝及帶子等貝殼類海鮮升幅最高。

旺角倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠感嘆只有「蝕住做」。（資料圖片）

蝦蟹來貨價升三四成 貝殼類如加拿大帶子升近七成

蘇萬誠舉例指，目前蝦蟹的來貨價較油價飆升前高30%至40%，至於加拿大帶子的升幅更驚人，由每磅約180元升至約300元，即升67%。然而，北上消費熱潮不止，他擔心加價將促使更多顧客北上慶祝，因此不會加價。

舊年已經知開始困難，今年更加困難。冇錢賺㗎，要硬食呀，好彩係瓜菜唔算貴。 倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠

油價飆升導致漁船減少出海，海鮮供應量大減，魚蝦蟹及海味等來貨價飆升，間接影響傳統酒樓的經營環境。（資料圖片）

負責人不敢加價「蝕住做」︰最重要顧客母親節吃得高興

被問到有何招式拆解，蘇萬誠無奈表示沒有辦法，員工只能建議顧客轉吃其他餸菜，但他強調不會強求，若顧客真的希望品嘗「發財瑤柱甫」等菜式，只能夠「打個和蝕住做」，最重要是他們在母親節吃得高興。

蘇萬誠又指，除了海鮮的來貨價飆升外，電費、煤氣費及洗碗碟外判公司的費用上漲，甚至連衛生紙也加價，雖然升幅遠不及海鮮，但他強調「山大斬埋有柴」，因此不難理解近日本港結業潮愈演愈烈。

民建聯前立法會議員梁熙離任後仍有多項職務，分別擔任港中酒店集團主席及香港餐旅業協會主席。（資料圖片）

梁熙︰周六訂枱量由去年兩輪減至不足兩輪

中高檔餐廳方面，港中酒店集團主席、香港餐旅業協會主席梁熙表示，旗下酒店中菜館周六的訂枱量，確實較去年同期遜色，由兩輪減至不足兩輪，但目前距離母親節正日還有兩日，他考慮部份顧客還未訂座或直接到店，估計營業額與去年同期相近，並有信心周末爆滿。

梁熙又指，酒店自助餐的預訂價普遍較去年上調，酒店並積極推出優惠，例如早鳥或母親半價等，同時會提供康乃馨、香氛噴霧及拍照服務等，通過儀式感提升母親節氣氛，以吸引顧客留港消費。