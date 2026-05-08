今日新聞8分鐘｜的士撞倒女子　熱心人安撫｜遊客戴枷鎖遊街遭批

青衣警署外爆水管變澤國 多人涉水而行 車路全封巴士改道

青衣爆水管變「澤國」。今日（7日）晚上8時38分左右，青衣警署對開青衣鄉事會路爆水管，據報水深達半呎。現場可見，大量泥水湧出後，大面積淹浸附近一帶路面，一片「黃河」澤國，多人涉水而行出入警察宿舍，有人更用膠袋及保鮮紙包裹腳部以防弄濕；現場交通亦嚴重受阻，有目擊者形容：「Oh no！黐線呀‥‥‥」

水務署在Facebook「滴惜仔」表示，接獲報告指青衣鄉事會路有食水供水管滲漏，已派員前往現場跟進。受爆水管影響，青衣鄉事會路（往青衣港鐵站方向）介乎涌美路與楓樹窩路之間的一段全線封閉；上址交通繁忙。以下巴士路線須改道行駛 ：九巴41A、43M、49M、42C、43B、44M、241X、243M、249M、X42C,N241及N41X；龍運巴士A32及NA32；過海巴士948。

旺角山東街女子由低層單位跳下 血流披面負傷奔跑 再搖跌輪椅翁

今日（8日）早上9時48分，警方接報旺角山東街24號一名女子由低層跳落地下，然後負傷跑離現場；其間一名八旬老翁被撞到，手指受傷，要求救護車協助。警方到場找到女事主及男途人，分別將他們送院；同時破門進入一單位調查。

結業潮｜執笠倉也「執笠」 黃埔店資源整合第一滴血 7月結業

【結業潮／執笠倉／文具店】執笠倉昨晚（7日）公布，正在與文具佬生活百貨進行資源統合，需要檢視全線門店，地區重疊及長期表現不理想的店舖，將要「忍痛調整」，其中開業9年的黃埔店將成為「第一滴血」，7月租約期滿後不再續租，由即日起開始執笠清貨，顧客買滿100元將享有7折。翻查資料，執笠倉與文具佬是「一家人」，兩品牌的創辦人現時為一對夫婦。

堅尼地城石牆樹打卡熱點 長髮女踎馬路影相遭的士撞傷

西區堅尼地城打卡熱點，今日（7日）發生車禍。下午3時53分，一輛的士由科士街右轉入爹核士街時，撞到一名23歲姓張女子；她腳部受傷，清醒由救護員送往瑪麗醫院治理。警方為74歲姓盧的士男司機進行酒精呼氣測試，證實為零度。

據了解，張女來港讀書，持有香港身份證。據司機提供的車CAM片段可見，當時張女蹲在馬路拍照「打卡」；的士右轉時，猝不及防將其撞倒。事後現場可見，不少遊客仍冒險站出馬路，拍攝石牆樹景及鄰近一間食肆酒吧。

尖沙咀女子遭的士撞傷倒地 熱心長髮女蹲下緊握其手安撫

尖沙咀昨晚（7日）發生交通意外。晚上約11時43分，一名女子在堪富利士道與加拿分道交界橫過馬路期間被一輛的士撞倒。姓方（26歲）女事主左手左腳受傷，清醒由救護車送往伊利沙伯醫院治理；姓何（57歲）司機事後協助調查。

Threads流傳影片可見，傷者身穿白衫短褲，其一隻鞋亦飛脫，倒臥在的士右車頭旁邊，驚恐呼叫：「報警呀，call白車，幫我報警‥‥‥」除有外籍男途人從旁施援外，亦一名熱心長髮女子蹲在身旁報警：「有位小姐畀的士撞親，𠵱家需要Call白車。」其溫馨舉動獲網民讚揚。

五一．有片｜杭州景區遊客戴枷鎖遊街示眾 網民批：對歷史不敬畏

五一長假期間，杭州宋城主題公園推出了多項沉浸式互動體驗項目，其中一項戴木枷鎖集體「流放」的項目引發熱議，部份網民認為新穎，也有人質疑其缺乏對歷史的敬畏。

廣西暴雨｜三江民房被淹沒半層高 欽州降雨量如「58個西湖」

近日，廣西多地出現降雨，部份地區雨勢較強。桂林、柳州、來賓等地已發佈暴雨橙色預警，柳州市三江縣多條河流水位漲超1米，河流岸邊有民房一樓被積水倒灌。 此前4月27日，欽州一帶遭遇10年來最強降雨，極端天氣導致全程癱瘓，城區嚴重水浸街，大量私家車被淹。

據「中國天氣網」5月7日消息指出，未來兩日，廣西南部將持續出現明顯降雨。

倫敦經貿辦案｜袁松彪衞志樑協助外國情報機關等2罪成 即時還押

香港駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪，及英國邊防入境人員衞志樑，涉在英為港府收集在英港人情報，並涉助內地女商人鄒田甜等人越洋在英向移英港人鄺文琪追債，被指違反英國《國安法2023》下的法例，衞另涉利用其職位，不當使用內政部的資料庫系統，疑用以搜查他人資料等，被控公職人員行為失當罪。兩人否認全部指控，自辯時均稱與經貿辦無關，案件在倫敦中央刑事法院審理近兩個月，12名陪審團在4月29日起退庭商議6天，以10比2大比數裁定兩人協助外國情報罪成，並一致裁定衞公職人員行為失當亦罪成，兩人即被還押，案件押後至5月15日再訊。

至於人被控的一項同屬《國安法2023》，涉外國干項的罪名，即涉及移英港人鄺文琪追債的控罪 ，陪審團未能達成大比數裁決，控方隨後亦表示不會申請重審。