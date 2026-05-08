母親節2026｜懲教署辦親子活動 在囚青年即場製香薰油為母親按摩
撰文：歐陽德浩
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母親節將至，懲教署今日（8日）在社交平台公布，早前邀請「基督教青少年牧養團契」，為受監管青少年與他們的母親舉辦親子活動，重修家庭關係。受監管青年親自為母親調配香薰按摩油，並在義工教導下即場為母親按摩及製作「親子手模」等。
懲教署辦母親節活動 受監管青少年調配獨一無二香薰按摩油
距離母親節（10日）尚餘兩日，懲教署今日在社交平台發文指，更生事務組早前邀請「基督教青少年牧養團契」，為受監管青少年與他們的母親，舉辦一場浪漫溫馨的母親節親子活動。
義工先分享親子心靈交流的小貼士，讓大家可深入了解對方的內心世界，其後義工在更生事務組人員的協助下，帶領受監管青少年親手調配香薰按摩油，並教導他們即場為母親按摩，親手將溫柔傳遞，而每支香薰油的氣味為獨一無二，象徵無可替代的愛。
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手牽手與母親一起製作「親子手模」
活動最後，受監管青少年與母親一起製作「親子手模」，他們在等待定型的幾分鐘，一直手牽手，將溫情定格成紀念禮物。懲教署帖文指︰「細個係媽咪牽住我哋學行，大個咗就要換轉牽返住媽咪，一齊行好未來嘅人生路。」
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