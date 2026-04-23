今日新聞8分鐘｜女不滿空服說英文大鬧航班｜男賊偷超市海鮮斷正

宏福苑聽證會｜消防區長稱長時間氣樽不適合五級火

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（23日）舉行第十八場聽證會，續有消防處人員作供。消防處消防區長（呼吸器）董永基接受獨立委員會首席代表、資深大律師杜淦堃盤問時指，宏福苑大火中，消防員用8公升氣樽，可使用時長為33分鐘，但需視乎個人消耗量、呼吸速度等因素。他又指，火場高熱環境，33分鐘己是很長時間，要考慮熱衰竭、疲累，重則可能會死亡。

九龍灣返工遭2男扑頭搶袋 男子保不失賊人登車逃離

今日（23日）上午9時49分，一名男子在九龍灣啟業邨遭2漢持錘仔搶劫，他反抗力保不失，但頭部被扑穿流血。兩名賊人未能得手，登上一輛私家車逃去。

藍田超市偷海鮮斷正 光頭賊亮摺刀圖反抗

藍田啟田商場佳寶超市今日（22日）中午12時28分發生竊案，一名男子企圖取走3箱價值共約750元的海鮮，並拒絕付款，有職員發現後遂把他截停。警員接報到場，經調查後，以涉嫌「店舖盜竊」罪，將該名姓何（52歲）男子拘捕，案件交由觀塘警區刑事調查隊第四隊跟進。影片拍得，男子被當場「斷正」後，情緒激動坐在地上並怒罵怒：「關你X事！」

啟德醫院地盤男工遭組裝件壓斃 遺孀難接受痛哭

啟德醫院地盤昨日（22日）發生奪命工業意外，59歲姓林男工人被鏟車上組裝件傾側壓中背部，昏迷送院不治。死者兒子透露，父親十多年前自內地來港定居，生前在啟德醫院地盤任職雜工，豈料轉往另一個地盤工作僅兩天即遇橫禍喪命。兒子表示，公司至今尚未就身後事及賠償安排等洽談，他們希望對方能徹查意外原因，而母親至今仍難以接受噩耗。受訪期間，死者遺孀不斷痛哭，場面哀傷。

不滿亞航空服員說英文 女子大鬧航班被逐

4月22日凌晨，一架從重慶準備飛往馬來西亞吉隆坡的亞洲航空班機，機上一名中國籍女子疑因不滿同伴未能登機，在機艙內大聲講電話，遭鄰座乘客制止後引發罵戰，隨後該女子更不滿空服員使用英文溝通，吐槽「國際航班，連中文都不會講」，最終導致航班延誤一個多小時。

公主道狂亂駕駛撞警撞車 無業男認販毒危駕囚54月

無業男涉駕「毒品快餐車」時遇截，他為逃避警方追捕時不但多次衝紅燈，在駛經何文田公主道，警方已用警車及市民私家車佈下的「樽頸」位時，更強行突圍撞毀多車及傷及一名交通警，至有警員向他拔槍，仍嘗試駛車逃走，但最終被捕。無業男日前承危駕販毒等5罪，暫委法官余俊翔今（23日）斥被告為逃避追截險象環生，近乎瘋狂地駕駛，導致多車損毀，行為極為自私，不負責任，沒造成更嚴重傷亡只是幸運，就5罪判監54個月，停牌3年。

宏福苑上樓｜居民重返40載家園 嘆：好似冇咗個親人

大埔宏福苑七幢受火災燒毀的樓宇，居民自本周一（20日）起獲安排分批上樓執拾，今日（23日）當局開放宏昌閣5個樓層及宏仁閣10個樓層。有宏仁閣居民今早帶著背囊重返舊居，面對居住逾40載的家園，他感嘆，對屋苑感情深厚，「感覺就好似冇咗個親人咁」，希望政府能作進一步安排，再次安排居民上樓。

廣交會試穿國產外骨骼機械人 外商重新站立行走

本屆廣交會上，一名坐輪椅的外籍殘障人士在中國企業展位體驗國產外骨骼機械人，穿上後得以站立行走，得到眾多網友關注。4月20日，該展位企業接受羊城晚報採訪時表示正在嘗試聯繫到本人，希望能贈送一套產品給她。