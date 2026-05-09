港鐵Rapper Hinson轉職公關後已開工　負責紅磡站鐵路展慶祝活動

港鐵公司今日（9日）宣布，位於紅磡站的大型鐵路展覽已完成擴充工程，並正式命名為「載遇‧站見」，預計於16日（下周六）重新對公眾開放。是次擴充除了保留原有的四架退役列車外，亦新增多項互動設施，包括「我要做車長」體驗環節，兒童試穿職員等。



港鐵今日舉行鐵路展重新開幕的慶祝活動，50位來自不同地區的小朋友和鐵路迷可先睹為快，據活動照片所見，「港鐵Rapper」、近日轉職港鐵任公共關係助理任的Hinson已上班，並負責活動。



港鐵公司今日（9日）宣布，位於紅磡站的大型鐵路展覽已完成擴充工程，並正式命名為「載遇‧站見」，預計於16日（下周六）重新對公眾開放。（港鐵提供）

港鐵公司今日（9日）宣布，位於紅磡站的大型鐵路展覽已完成擴充工程，並正式命名為「載遇‧站見」，預計於16日（下周六）重新對公眾開放。（港鐵提供）

加入模擬訓練駕駛室、車長體驗環節

紅磡站的大型鐵路展覽「載遇‧站見」擴充後，加入多個沉浸式展區，包括引入了專門用於訓練員工的模擬駕駛室，開設「我要做車長」體驗環節，讓參觀者操作模擬系統。

參觀者須預先於網上預約並選購指定體驗套票，方可登上用作培訓的列車模擬駕駛室，了解列車駕駛的基本操作。

「港鐵Rapper」、近日轉職港鐵任公共關係助理任的Hinson，亦有出席慶祝鐵路展重新開幕活動活動。(港鐵圖片)

大型鐵路展覽「載遇‧站見」開設「我要做車長」體驗環節，讓參觀者操作模擬系統，不過參觀者須預先於網上預約並選購指定體驗套票，並可獲相應紀念品。（港鐵提供）

大型鐵路展覽「載遇‧站見」開設「我要做車長」體驗環節，小童可試穿黃色職員制服，於「車務控制中心」場景拍照，不過參觀者須預先於網上預約並選購指定體驗套票。（港鐵提供）

最貴套票428元

參加者並可按所選套票，獲得相應的展覽限定紀念品。 基本套票價格為68元，包括列車模擬駕駛體驗一次、證書一張及隨機款式列車匙扣一個，標準套票及精選套票分別要價198元及258元，限定紀念品分別為隨機款式列車隨身袋一個，及鐵路飛行棋一盒。

售價最貴的是綜合套票，參加者需付428元，内容包括列車模擬駕駛體驗一次、證書一張、隨機款式列車匙扣一個、隨機款式列車隨身袋一個及鐵路飛行棋一盒。

此外，場內增設了模擬隧道維修場景及車務控制中心，向公眾介紹鐵路維護及後勤工作的運作流程。場內亦設有教育區，參觀者可以試戴工程安全帽、穿上反光衣，在月台隧道場景模擬維修工作。小童更可試穿黃色職員制服，於「車務控制中心」場景拍照。

大型鐵路展覽「載遇‧站見」開設「我要做車長」體驗環節，讓參觀者操作模擬系統，不過參觀者須預先於網上預約並選購指定體驗套票，並可獲相應紀念品。（港鐵提供）

設五米長巨型車票牆 展示逾2500張不同年代車票

展覽亦設有一道長約五米的巨型車票牆，收集並展出了超過2500張不同年代的港鐵車票及八達通，反映多年來票務系統的演變。展覽同時展出多件與地下鐵路興建相關的歷史文物及資料，如第一代港鐵職員制服、零錢找換機等。同時會展出原裝第一代地鐵車廂座椅，重現1979年的九龍灣樣貌。

「載遇‧站見」鐵路展設有一道長約五米的巨型車票牆，收集並展出了超過2500張不同年代的港鐵車票及八達通，反映多年來票務系統的演變。（港鐵提供）

港鐵公司行政總裁楊美珍今日與50位來自不同地區的兒童及鐵路迷一同慶祝鐵路展重新開幕。她表示，希望透過全新互動體驗及沉浸式展區，為公眾帶來一個寓教於樂的展覽空間，同時感受鐵路與城市同步發展，體現港鐵在社區參與及公眾教育方面的承諾。

港鐵公司行政總裁楊美珍今日與受邀的兒童及鐵路迷出席開幕儀式。（港鐵提供）

「載遇‧站見」鐵路展將於5月16日起，逢星期五、六、日及公眾假期開放予公眾。市民可由5月11日（下周一）上午10時起，透過官方網站預約未來30天內的場次。展覽本身採取免費入場制，唯部分特定體驗項目或需額外付費。

港鐵公司今日（9日）宣布，位於紅磡站的大型鐵路展覽已完成擴充工程，並正式命名為「載遇‧站見」，預計於16日（下周六）重新對公眾開放。（港鐵網頁截圖）

「載遇‧站見」鐵路展：



展期：2026年5月16日起逢星期六、日及公眾假期，供已預約的公眾人士免費入場



地點：港鐵紅磡站大堂（近C1出口）



預約資訊：由5月11日早上10時起，開放網上預約30天內場次



參觀及體驗須知：展覽場地免費開放，列車模擬駕駛體驗需另行付費及預約；名額有限，須按網上系統預約指定時段

