運輸署指對角行人過路處將推至全港15個路口　料下半年起陸續啟用

運輸署今日（9日）向立法會提交最新文件，指出「投射紅光輔助裝置」及「對角行人過路處」兩項計劃的進度。其中對角過路處將推展至全港15個合適路口，分布於港島九龍及新界，預計於今年下半年起陸續啟用。另外，數據顯示投射紅光裝置能有效降低行人衝「紅公仔」比例約24%，署方未來或會於更多涉及較多意外的黑點安裝此裝置。



尖沙咀加拿分道與加連威老道交界路口的對角行人過路處2024年8月開放使用。(政府新聞處提供相片）

運輸署在特定行人過路處黑點的交通燈控制位置安裝投射紅光的輔助裝置。（資料圖片／廖雁雄攝）

根據運輸署提交立法會交通事務委員會的最新文件，政府近年積極透過科技提升道路安全。數據顯示，過去十年（2016年至2025年）交通意外中的行人傷亡人數由約3,400人，下降至約2,500人，減幅達26%，而重傷及死亡人數更顯著減少72%，由每年約830人減少至約230人。

政府在今年2月公布了《運輸策略藍圖》，當中包括致力加快推廣優化步行環境措施，「對角行人過路處」是其中一項具體建議。文件指，運輸署於2024年在沙田及尖沙咀進行試驗「對角行人過路處」試驗計劃，結果顯示對角過路的步行距離及時間較傳統直角方式縮短了約三成。

運輸署於2024年在沙田及尖沙咀進行試驗「對角行人過路處」試驗計劃，結果顯示對角過路的步行距離及時間較傳統直角方式縮短了約三成。（立法會文件截圖）

因應試驗成效正面，運輸署正安排將此設施推展至全港15個路口：

香港島：



北角渣華道/書局街



西環卑路乍街/北街



九龍：



長沙灣長順街/長荔街



旺角西洋菜南街/山東街



新蒲崗大有街/三祝街



觀塘鴻圖道/駿業街



紅磡馬頭圍道/鶴園街



新界：



屯門鄉事會路/青賢街



沙田安明街/安睦街



沙田銀城街/百得街



沙田銀城街/插桅杆街



將軍澳寶邑路/唐俊街



上水新運路/粉嶺車站路



大埔太和路/翠樂街



荃灣沙咀道/鹹田街



運輸署正安排將對角行人過路處推展至全港15個路口。（立法會文件截圖）

署方強調，並非所有路口都適合加設對角過路處，必須平衡人流需求、對周邊車流的影響、以及工程可行性。為提升安全性，未來的對角過路處將採用優化設計，包括擴大交匯點標記、提供下斜路邊石方便輪椅使用者，以及在彎角加設交通護柱。

署方在文件中又指，為進一步優化行人環境，已推行多項針對性措施，包括正在1300個路口逐步更新的「電子行人過路發聲裝置」，以及於全港斑馬線更換「黃波燈」；同時亦正試驗新款行人倒數計時器及籌劃在50個路口安裝「實時交通燈號調節系統」。

運輸署在特定行人過路處黑點的交通燈控制位置安裝投射紅光的輔助裝置。（資料圖片／廖雁雄攝）

另外，針對「低頭族」專注手機而忽略燈號的安全隱患，運輸署於2022年起測試新型輔助裝置「投射紅光輔助裝置」，該裝置在行人紅燈亮起時，會將紅光投射到地面或手機屏幕上以作提醒。文件指，根據運輸署委託大學團隊進行的評估顯示，在100個黑點及易發生碰撞的路口安裝後，行人衝紅燈的比例減少了約23.7%。

根據運輸署委託大學團隊進行的評估顯示，在100個黑點及易發生碰撞的路口安裝「投射紅光輔助裝置」後，行人衝紅燈的比例減少了約23.7%。（立法會文件截圖）

文件又指，比較2020年至2025年數據，安裝「投射紅光輔助裝置」路口的意外數字改善幅度，明顯大於未安裝的地點。運輸署表示，未來將會持續審視交通情況，於更多涉及較多意外的黑點安裝此裝置。