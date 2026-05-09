運輸署指對角行人過路處將推至全港15個路口 料下半年起陸續啟用
運輸署今日（9日）向立法會提交最新文件，指出「投射紅光輔助裝置」及「對角行人過路處」兩項計劃的進度。其中對角過路處將推展至全港15個合適路口，分布於港島九龍及新界，預計於今年下半年起陸續啟用。另外，數據顯示投射紅光裝置能有效降低行人衝「紅公仔」比例約24%，署方未來或會於更多涉及較多意外的黑點安裝此裝置。
根據運輸署提交立法會交通事務委員會的最新文件，政府近年積極透過科技提升道路安全。數據顯示，過去十年（2016年至2025年）交通意外中的行人傷亡人數由約3,400人，下降至約2,500人，減幅達26%，而重傷及死亡人數更顯著減少72%，由每年約830人減少至約230人。
政府在今年2月公布了《運輸策略藍圖》，當中包括致力加快推廣優化步行環境措施，「對角行人過路處」是其中一項具體建議。文件指，運輸署於2024年在沙田及尖沙咀進行試驗「對角行人過路處」試驗計劃，結果顯示對角過路的步行距離及時間較傳統直角方式縮短了約三成。
因應試驗成效正面，運輸署正安排將此設施推展至全港15個路口：
香港島：
北角渣華道/書局街
西環卑路乍街/北街
九龍：
長沙灣長順街/長荔街
旺角西洋菜南街/山東街
新蒲崗大有街/三祝街
觀塘鴻圖道/駿業街
紅磡馬頭圍道/鶴園街
新界：
屯門鄉事會路/青賢街
沙田安明街/安睦街
沙田銀城街/百得街
沙田銀城街/插桅杆街
將軍澳寶邑路/唐俊街
上水新運路/粉嶺車站路
大埔太和路/翠樂街
荃灣沙咀道/鹹田街
署方強調，並非所有路口都適合加設對角過路處，必須平衡人流需求、對周邊車流的影響、以及工程可行性。為提升安全性，未來的對角過路處將採用優化設計，包括擴大交匯點標記、提供下斜路邊石方便輪椅使用者，以及在彎角加設交通護柱。
署方在文件中又指，為進一步優化行人環境，已推行多項針對性措施，包括正在1300個路口逐步更新的「電子行人過路發聲裝置」，以及於全港斑馬線更換「黃波燈」；同時亦正試驗新款行人倒數計時器及籌劃在50個路口安裝「實時交通燈號調節系統」。
另外，針對「低頭族」專注手機而忽略燈號的安全隱患，運輸署於2022年起測試新型輔助裝置「投射紅光輔助裝置」，該裝置在行人紅燈亮起時，會將紅光投射到地面或手機屏幕上以作提醒。文件指，根據運輸署委託大學團隊進行的評估顯示，在100個黑點及易發生碰撞的路口安裝後，行人衝紅燈的比例減少了約23.7%。
文件又指，比較2020年至2025年數據，安裝「投射紅光輔助裝置」路口的意外數字改善幅度，明顯大於未安裝的地點。運輸署表示，未來將會持續審視交通情況，於更多涉及較多意外的黑點安裝此裝置。