往返港澳噴射飛航、金光飛航周六起加價10% 普通位最貴加至$212
撰文：吳美松
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因應近期燃油價格急劇上升，信德中旅船務管理有限公司旗下噴射飛航，以及提供往返港澳渡輪服務的金光飛航，宣布由周六（25日）起調整船票價格，幅度約10%，以緩解成本上漲壓力。
噴射飛航表示，近期燃油價格急升，加上物價持續上揚，已獲澳門政府批准調整其旗下港澳航線、澳門—深圳機場碼頭航線及澳門海上遊票價，以緩解成本上漲壓力。其中港澳航線，平日普通位日航票價由175元加至194元、豪華位則由365元加至406元；周末及假日日航普通位票價由190元加至212元、豪華位加至436元，夜航的普通位票價則由220元加至242元、豪華位加至460元，有關增幅約一成。
噴射飛航新票價多少錢？
4月25日起噴射飛航新票價為（普通位及豪華位）：
日航—平日：普通位194元、豪華位406元
日航—周末及假日：普通位212元、豪華位436元
夜航：普通位242元、豪華位460元。
至於金光飛航方面，票價調整後，平日日航由175元加至192元；周末及假日由190元加至209元；夜航則由220元加至242元。金光飛航指頭等艙價格將維持現有水平。
金光飛航2026年4月25日起新票價：
日航—平日：192元
日航—周末及假日：209元
夜航：242元
金光飛航亦推出限時禮遇，由即日起至5月31日，凡透過金光飛航官方網站或手機APP「特別優惠」專區購買標準艙船票，可低至150元起（不分日夜航）。
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