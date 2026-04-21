往返港澳噴射飛航、金光飛航周六起加價10%　普通位最貴加至$212

因應近期燃油價格急劇上升，信德中旅船務管理有限公司旗下噴射飛航，以及提供往返港澳渡輪服務的金光飛航，宣布由周六（25日）起調整船票價格，幅度約10%，以緩解成本上漲壓力。



信德中旅船務管理有限公司旗下噴射飛航宣布由4月25日起調整船票價格，幅度約10%（資料圖片）

噴射飛航表示，近期燃油價格急升，加上物價持續上揚，已獲澳門政府批准調整其旗下港澳航線、澳門—深圳機場碼頭航線及澳門海上遊票價，以緩解成本上漲壓力。其中港澳航線，平日普通位日航票價由175元加至194元、豪華位則由365元加至406元；周末及假日日航普通位票價由190元加至212元、豪華位加至436元，夜航的普通位票價則由220元加至242元、豪華位加至460元，有關增幅約一成。

噴射飛航新票價多少錢？

4月25日起噴射飛航新票價為（普通位及豪華位）：

日航—平日：普通位194元、豪華位406元

日航—周末及假日：普通位212元、豪華位436元

夜航：普通位242元、豪華位460元。



信德中旅船務管理有限公司旗下噴射飛航宣布由4月25日起調整船票價格，幅度約10%（噴射飛航網頁截圖）

金光飛航2026年4月25日起開航航班，船票價格將進行調整。（圖片來源：金光飛航）

至於金光飛航方面，票價調整後，平日日航由175元加至192元；周末及假日由190元加至209元；夜航則由220元加至242元。金光飛航指頭等艙價格將維持現有水平。

金光飛航2026年4月25日起新票價：

日航—平日：192元

日航—周末及假日：209元

夜航：242元



金光飛航亦推出限時禮遇，由即日起至5月31日，凡透過金光飛航官方網站或手機APP「特別優惠」專區購買標準艙船票，可低至150元起（不分日夜航）。