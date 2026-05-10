母親節｜孝順仔$1000買花　油價升運輸成本漲花店仍降價：求生存

今日（10日）是母親節，不少市民到旺角花墟購買花束贈送家人。有男士花費約1,000元，買花送給媽媽及嫲嫲，祝願她們「青春常駐、身體健康。」有花店則指，受油價升高影響，今年運輸成本增加約3成，但考慮到今年整體經濟不太理想，為吸引市民買花，花店比去年降價，「冇辦法㗎啦，生存啊嘛。」



今日（10日）是母親節，不少市民到旺角花墟購買花束贈送家人。（湯致遠攝）

今日（10日）是母親節，不少市民到旺角花墟購買花束贈送家人。（湯致遠攝）

今日（10日）是母親節，不少市民到旺角花墟購買花束贈送家人。（湯致遠攝）

年年都會買花的何先生，今年花費1,000元購買兩束鮮花，分別送給媽媽及嫲嫲，「都要買嘅，始終母親節。」（何穎賢攝）

今早10時許，旺角花墟有不少人購買購買花束，贈送太太及母親表達謝意。年年都會買花的何先生，今年花費1,000元購買兩束鮮花，分別送給媽媽及嫲嫲，「都要買嘅，始終母親節。」他祝願家人「母親節快樂、身體健康、青春常駐。」

6歲及7歲的吳氏兄弟今早同爸爸揀選了三束花，分別送給媽媽、嫲嫲及婆婆，總共花費約800元，主要由爸爸付款。（何穎賢攝）

8歲的羅小朋友為媽媽揀了一束由康乃馨、玫瑰花組成的花束。（何穎賢攝）

小朋友偕母「夾錢」買花 親手製蛋糕「補數」

6歲及7歲的吳氏兄弟今早同爸爸揀選了三束花，分別送給媽媽、嫲嫲及婆婆，總共花費約800元，主要由爸爸付款。哥哥祝願媽媽們「四季平安」，弟弟則祝願她們「母親節快樂，身體健康。」

8歲的羅小朋友亦為媽媽揀了一束由康乃馨、玫瑰花組成的花束，要跟媽媽「夾錢」付款。她指，她已經自製蛋糕慶祝母親節，希望媽媽「母親節快樂。」

太子花店每年母親節都會推出主題花束，負責人王小姐認為今年花店生意理想，近日已經售出超過50束花，相信今日稍後亦會有更多人到花墟買花，整體生意額預計與往年相若。（何穎賢攝）

油價高運輸成本增三成 花店反減價求「生存」

太子花店每年母親節都會推出主題花束，價錢由300多元到500多元不等。負責人王小姐認為今年花店生意理想，近日已經售出超過50束花，相信今日稍後亦會有更多人到花墟買花，整體生意額預計與往年相若。

她又指，近期油價高升，花店運輸成本亦增加約三成，但考慮到今年整體經濟不太理想，花店略為減價吸引市民買花，「冇辦法啦，生存啊嘛。」