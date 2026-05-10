酒後語無倫次？都大研粵語語言檢測系統　以語速、語調變化評醉意

現時警方會以俗稱「吹波仔」的酒精呼氣測試評估司機體內酒精濃度，但日後或許單靠說話語速也能得知是否「真醉」。香港都會大學展開研究，將建立首個粵語「酒後語言資料庫」，並結合以人工智能（AI）為基礎的語言檢測系統，以飲酒前後的語速、語調穩定度、語法結構偏差等指標，評估酒精對認知與語言能力的影響。項目完成後將推出系統原型，用戶可實時自我評估與監測酒精的影響，以便自行判斷是否適宜駕駛。



都大研究團隊將建立首個粵語「酒後語言資料庫」，並結合以人工智能（AI）為基礎的語言檢測系統，以飲酒前後的語速、語調穩定度、語法結構偏差等指標，評估酒精對認知與語言能力的影響。（都會大學提供）

都大研究團隊早前獲智慧交通基金撥款逾港幣340萬元，由都大教育及語文學院副院長李寶倫牽頭，並展開為期兩年的研究。團隊初步研究結果顯示，參與者在飲酒後的發音、語速及用字等方面，確實與清醒時存在明顯差異。

研究計劃收集約100名年齡介乎18至60歲的受試者、逾1,000分鐘的粵語語音樣本，以建立「語言資料庫」；再以資料庫訓練「多模態AI語言模型」，綜合分析語速、語調穩定度、語音停頓與語法結構偏差等多項指標，比較使用者在飲酒前後的語言表現變化。

都大研究團隊將建立首個粵語「酒後語言資料庫」，並結合以人工智能（AI）為基礎的語言檢測系統，以飲酒前後的語速、語調穩定度、語法結構偏差等指標，評估酒精對認知與語言能力的影響。（都會大學提供）

都大指，所有測試將在醫療專業監督下進行，參與者須通過註冊醫生的健康評估，並由註冊護士監察飲酒情况。

項目完成後將推出系統原型，透過流動應用程式供用戶進行實時自我評估與監測酒精的影響，以便自行判斷是否適宜駕駛。李寶倫指，系統可作為現有酒精檢測、如吹氣或化驗的輔助工具，但非取代法定檢測程序。