港企斥資逾千萬推電動小巴　可15分鐘充滿電　冀助業界應對高油價

受中東局勢影響，國際油價上升，增加運輸業經營壓力。有本地企業研發港版電動小巴，採用3C歐標超級充電技術，約15至20分鐘充滿電，公司期望透過將相關科技引入香港小巴業界，協助營運商在高油價的挑戰下「轉危為機」。



有本地企業研發「港版新能源商用小巴」，採用3C歐標超級充電技術，約15至20分鐘充滿電。（威力提供）

具備爬坡能力 可應對香港多斜路及道路較窄情況

威力新能源有限公司今日（11日）於香港科學園舉行「威力新能源商用小巴發布會」，宣布推出港版新能源小巴。威力表示，該電動小巴是斥資過千萬元，與內地車廠一同研發。小巴採用3C歐標超級充電技術，大約15至20分鐘充滿電。威力又指，該小巴迴旋半徑較小，並具備爬坡能力，可應對香港多斜路、道路較窄的路面情況。

威力新能源有限公司今日（11日）於香港科學園舉行「威力新能源商用小巴發布會」。（威力提供）

目標搶佔本港一半或以上小巴市場佔有率

威力稱，可為車主提供15年的保養，現階段會優先投放資源在香港市場，希望搶佔本港一半或以上市場佔有率。

威力創辦人吳志威表示，預期透過將最新綠色科技引入香港小巴業界，協助營運商在高油價的挑戰下「轉危為機」。威力合作夥伴威馳騰(福建)汽車有限公司行政總裁蘇力乾則指，今次與威力合作發布的5款新車，已批量銷售到德國、法國及澳洲等地。