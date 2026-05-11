馬浚偉私人理由辭新城廣播CEO　郭艷明獲委首席營運總監兼總編輯

新城廣播有限公司今日（11日）公布藝人出身的馬浚偉，於本月20日起因私人理由辭任行政總裁，結束在新城近兩年多的工作。



新城廣播公布正式委任郭艷明（Alice）為首席營運總監（COO）兼總編輯，明日（12日）起生效。通告指，郭艷明將肩負更廣泛的職務，包括管理節目制作，編輯及日常營運及銷售工作。



新城廣播有限公司5月11日公布馬浚偉於5月20日起因私人理由辭任行政總裁。（資料圖片/葉志明 攝）

新城廣播 2025年10月底舉行《新城體壇CEO嘉許禮》，行政總裁馬浚偉（後左三）與主禮嘉賓、評審團、得獎者大合照。（新城廣播圖片）

新城廣播 2025年10月底舉行《新城體壇CEO嘉許禮》，行政總裁馬浚偉（左一）頒發感謝狀予評審(左二起)方永豪、貝鈞奇、李子建教授、雷雄德。（新城廣播圖片）

馬浚偉離開香港電台一個月內即加盟新城廣播任首席營運總監

馬浚偉2023年12月突然宣布離開香港電台，更表示暫別幕前。2024年1月，新城廣播便宣布馬浚偉出任首席營運總監。新城當時發聲明指，馬浚偉在傳媒及文化創意產業擁有豐富經驗和卓越的專業知識，他的加盟定為電台創造更多發展機遇和注入創新力量。

馬浚偉去年7月中晉升行政總裁 新城當時讚揚注入嶄新創意

新城廣播2025年6月中公布，董事總經理宋文禧於2025年8月1日正式退休，升任馬浚偉為行政總裁，由7月15日起生效。新城當時指馬浚偉自加入新城廣播，在職期間展現卓越的領導能力、策略眼光以及對卓越的不懈追求，為新城廣播注入嶄新的活力與創意；馬浚偉積極推行數碼優化策略，並鞏固新城團隊精神與創意共融。

新城感謝馬浚偉任內為公司帶來新氣象

及至今日，新城廣播公布馬浚偉於本月20日起因私人理由辭任行政總裁。新城表示感謝馬浚偉於任內之貢獻、為新城廣播帶來新氣象，並祝願他未來一切順利。

政圈曾傳出馬浚偉有意辭職參選立法會選舉，甚至劍指體育、演藝、文化及出版界議席，即霍啟剛的議席。當時馬浚偉曾親向《香港01》果斷否認「跑馬仔」傳聞，承認有「業界嘅朋友」曾建議他參選立法會，惟自問能力不足，加上新城的工作非常繁忙，故無打算參選。

2025年5月9日，郭艷明（左一）陪同行政長官李家超（中）參觀香港報業公會2024香港最佳新聞獎頒獎禮展板。（政府新聞處）

郭艷明獲委任首席營運總監兼總編輯 新城：郭領導能力出眾

與此同時，新城正式委任郭艷明為首席營運總監兼總編輯，明日（12日）起生效。郭艷明將肩負更廣泛的職務，包括管理節目製作、編輯及日常營運及銷售工作。新城指，郭艷明領導能力出眾，並且具豐富廣播與傳媒經驗，能助新城在過渡期間維持穩定及高質素的營運。新城正物色行政總裁的繼任人選，並將適時公布。

郭艷明。（報業公會網頁圖片）

郭艷明曾先後服務不同的媒體，包括《信報》、麗的電視、《財經日報》、TVB無綫電視新聞及公共事務部、香港電台電視部、《蘋果日報》、馬會、星島新聞集團、電訊盈科等機構，擁有超過40年傳媒經驗。她在無綫電視任職時擔報道財經新聞主播、監製，而廣為觀眾認識。

郭艷明原為電訊盈科旗下《信報》總編輯，她在2024年8月退休，休息四個月後重出江湖，重回新城廣播任「首席內容總監」，主管新聞內容，與時任「首席營運總監」馬浚偉拍住上。她其後升任總編輯，並署理首席營運總監至今，今次晉升坐正。

新城電台由長江和記實業旗下的長江實業及和記黃埔各持一半股權。（資料圖片)

新城電台由李嘉誠旗下長江和記實業旗下的長江實業及和記黃埔各持一半股權；《信報》原為電訊盈科主席李澤楷私人持有，電訊盈科在2025年1月28日以7,000萬元，向李澤楷收購《信報》業務。