網約車｜車輛發牌數遲遲未交數　政府「兩全其美」的考量是甚麼？

政府周一（11日）向立法會提交網約車服務擬議規管細節文件，立法會交通事務委員會今日（12日）下午召開特別會議討論。網約車合法化最關鍵問題是究竟發多少個車輛許可證，運輸及物流局去年10月中法例通過至今七個月仍未能「交數」，料要到今年第四季推行「死線」前才會有答案。



網約車量這粒數變「Deadline Fighter」，如非患了「拖延症」，政府的考量到底是甚麼？現時由的士業界至社會輿論，叫價由數千個至比1.8萬個的士牌更多，「中位數」介乎1萬至1.5萬個。



政府的想法是希望得到一個可以達到「兩全其美」的數字——的士和網約車兩者可以共存互補；關顧到現有的士司機及其後家庭生計；不會引發惡性競爭、道路堵塞等負面後果；規管後市民不會叫車難；作為國際大都會，可便利旅客出行需求。政府目標在未來數月收窄分歧，再得出發牌數量，步步為營計算出起步發牌數量，再動態評估。



運輸及物流局今日（11日）向立法會提交網約車服務的規管細節。（資料圖片／楊凱力攝）

運輸及物流局今日（11日）向立法會提交網約車服務的規管細節。（資料圖片／林振東攝）

由運輸署長訂明可發出車輛許可證數目上限

去年10月中通過的網約車服務條例，列明由運輸署署長可藉憲報公告，訂明可發出的車輛許可證數目上限。數目多少，首要考慮是市民的乘車需求和體驗，但同時亦需顧及道路網絡的承受能力、公共交通系統的生態，以及整體個人化點對點交通服務行業的健康和可持續發展。至於營運平台數目及司機人數，則不會設上限。

的士服務備受詬病，政府好不容易由今年4月1日強推「三寶」政策，即必須安裝帶有錄音的錄影，可透過全球衞星導航系統收集有關的士位置的數據，及電子支付系統，但料仍難杜絕黑的、濫收車資、拒載等問題。

的士司機多來自基層 不容忽視需避免影響其收入

不過在政府的考量當中，不得不顧及數萬名的士司機，大部分來自基層這個現實，有他們背後要支撐的家庭，故要避免大大影響他們收入，否則又會造成另一問題。的士和網約車各有不同優勢和定位，政府冀兩者可以共存互補，規管網約車可促進兩者的良性競爭，而不欲出現惡性競爭、內捲情況。在法例中，列明禁止網約車平台割喉式減價，平台也需提供車費資料予政府。

香港作為國際大都會 旅客對網約車服務需求甚大

但與此同時，不論內地或外地，網約車盛行，相關科技成熟；香港作為國際大都會，旅客人數持續上升，對他們習以為常的網約車需求甚大。現時有約3萬名的士司機已加入的士網約平台，政府發現，在剛過去的五一黃金周，訂單有所增加。

另外，隨着經濟復蘇，當局發現車流近期增加，會否加劇塞車，也是當局考慮發牌多少的考量之一。

當局認為，網約車平均每天營運時間和所能提供的運力最多為的士的三分之一。（資料圖片）

估計每日網約車車程約11.4萬 料最多15%司機屬全職

運輸署透過顧問公司調查，2024年11月至2025年1月期間，的士和網約車的乘客量，估計每日分別佔約69萬人次（78%）和 19萬人次（22%）；網約車每程平均載客人次約為 1.67人，估計每日由網約車提供的車程數目約為11.4萬程。

在供應方面，綜合在本港營運的不同網約車平台公司所提供的資料，現時大部分網約車司機以兼職模式提供服務：約六至七成司機平均每周工作少於20小時；兩成多司機每周工作20至40小時；只有餘下約一成至一成半司機以接近全職的模式提供服務，每周工作超過40小時。

．60%至70%網約車司機平均每周工作少於20小時

．約20%網約車司機平均每周工作20至40小時

．10%至15%約車司機平均每周工作超過40小時



運輸及物流局今日（11日）向立法會提交網約車服務的規管細節。

網約車司機「彈性上班」增不確定性 3部才等於一部的士全日運力

網約車兼職司機上線時間較為彈性，政府所得的市場資訊顯示，他們流動性也甚高，在同一年營運的司機當中，近半數不會在次年繼續提供網約車服務，估計即使Uber稱曾有超過3萬名司機透過其平台完成至少一次行程，實際活躍司機數目應低於3萬名。

撇除深宵時段，一般而言每輛的士每天的營運時間約有18個小時；網約車則屬於私家車類別，主要用作私人用途，並利用閒置時段提供取酬載客服務，司機上線時間較為浮動，加上日後「人車綁定」，只限駕駛自己名下車輛，不可租車，政府假設網約車平均每天營運約6個小時，也只等同的士每天所能提供運力三分之一。

政府規管網約車的宗旨之一，是不會影響市民出行，即不會出現叫車比現在困難。因此當局在要維持每日11.4萬程或更多需求，又要考慮網約車司機異常「彈性上班」特性，發牌太少恐致供應不足，嚴重影響市民及旅客出行。

的士也可加入網約車平台。（資料圖片／鄭子峰攝）

的士業與網約車平台就發牌量意見兩極 數千對數萬

政府有參考外地的士與網約車比例，如上海為 1：2.6，深圳為 1：5.9，新加坡為1：4.5；澳洲坎培拉為 1：12.5。不過認為基於本地各個因素，難以採納高比例。

根據政府所收集社會各界意見，的士業較為保守，沒有主流想法，有個別業界組織認為發牌上限應訂於數千個，但也有個別的士車隊營辦商建議最少發一萬個，方能讓平台有效營運，實現的士與網約車優勢互補的政策目標；網約車平台普遍建議發出數萬個，並因應市場情況和發展適時調整數目。

政府引社會輿論：只發數千個牌不能滿足需求和維持現時乘車體驗

政府在文件中列明，社會輿論普遍要求政府在釐定網約車數量上限時，應充分考慮市民需求和乘車體驗，若只發出數千個車輛許可證，將不能滿足乘客對網約車的需求和維持現時的乘車體驗。

有意見指出，參考其他地區的經驗，網約車的數目往往是的士的數倍，因而認為政府應發出多於現時的士數目（約1.8萬輛）的車輛許可證。另一邊廂，也有意見認為香港情況獨特，加上網約車服務規管制度是全新的政策，應採取更審慎的態度，一些主張應發出至少1萬個車輛許可證，亦有意見認為可發出多於此數、但不多於的士數目的車輛許可證，例如約1.5萬個），有關數量的網約車所能提供的運力，大約等於數千輛的士的運力。

．個別的士業界組織認為網約車發牌上限應訂於數千輛

．個別的士車隊營辦商建議最少發出一萬個車輛牌照



．網約車平台普遍建議發出數萬個



．社會輿論有認為應發出多於現時的士數目（約1.8 萬輛）牌數

．一些聲音主張應發出至少一萬個車輛牌照

．另有意見認為應介乎1萬至1.5萬個



網約車服務最終會於第四季推出，政府始終要拍板，當局形容目前要「步步為營」釐定數目，全面及兼顧各方面，深思細密決定發牌數目。