Google Search中午起「窒窒下」　專家料維護出問題可短時間恢復

【Google／搜尋／異常／故障】Google（谷歌）搜尋引擎今午（12日）疑故障，網頁時而無法搜出結果，只顯示伺服器錯誤，建議用戶稍後再試。有斷線追蹤網站顯示，由中午開始已不斷有用戶回報問題，受影響範圍不止香港，遠至澳洲同樣出現異常。



香港資訊科技商會榮譽會長方保僑估計，Google的後端伺服器或數據中心更新維護時，出現技術性銜接錯誤，導致全球用戶受到影響。他建議，若市民急切查詢資訊，可暫用Bing或DuckDuckGo等搜尋引擎，並相信Google會盡快恢復搜尋服務。



2026年5月12日，Google搜尋引擎由中午開始發生異常。（網頁截圖）

Google搜尋引擎異常 網頁顯示︰伺服器錯誤請稍後再試

Google搜尋引擎今日中午開始發生異常，下午約兩時半多次在網頁搜尋，都無法得出搜尋結果，網頁只顯示伺服器錯誤，並指「很抱歉，系統在處理您的要求時發生內部伺服器錯誤，我們的工程師已接獲通知，現正設法解決問題，請稍後再試。」

根據斷線追蹤網站「Downdetector.com」，由今日中午12時46分起，有大量用戶回報Google出現異常，其中無法搜尋佔55%，無法顯示內容佔30%，網站異常佔13%。根據留言顯示，受影響範圍包括澳洲。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑估計，Google的後端伺服器或數據中心更新維護時，出現技術性銜接錯誤。（資料圖片／夏家朗攝）

方保僑料Google更新維護時出現技術性錯誤 短時間內會修復

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，Google的異常情況由今日中午開始出現，影響範圍相當廣泛，估計Google的後端伺服器或數據中心更新維護時，出現技術性銜接錯誤，導致全球多個地區的用戶無法如常調取搜尋結果，若市民急切查詢資訊，可暫用Bing或DuckDuckGo等搜尋引擎。

不過為何Google的AI服務Gemini運作正常？方保僑分析指，生成式AI架構與傳統搜尋引擎的索引系統並不相同，即使搜尋功能受阻，AI仍然能提供資訊，相信Google會盡快恢復搜尋服務。「技術故障通常會在短時間內修復，大家毋須過份擔心。」