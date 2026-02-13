李家誠告周秀娜誹謗　聘律師團求下架不果　李入稟要Google道歉

恒基地產集團主席兼董事總經理李家誠今（13日）入稟控告藝人周秀娜、5個YouTube頻道誹謗外，亦指刊出這些資訊的平台公司 Google LLC，亦涉誹謗及騷擾，從而亦入稟興訴。李在入稟狀提到，Google旗下的影片串流平台YouTube，廣泛傳播他與周的不實誹聞，對他的個人聲譽造成影響，儘管他已聘請律師團隊，多次去信Google求將影片下架，Google均拒絕行動。李認為Google透過該些影片獲利，他卻被這場野蠻又魯莽的網絡欺凌所害，精神及情緒上均感到困擾，故在控告周及相關媒體外，也控告Google，並要求Google書面道歉，及作出澄清，並要追討損失。



原告為李家誠(Martin Lee)，被告為Google LLC。

李家誠稱他與其妻徐子淇均有因這錯誤謠言而受影響。（IG圖片）

李家誠指周秀娜造謠，在另一入稟狀告她誹謗。（IG@chrissienana）

周秀娜在去年為其新電宣傳接受訪問被李家誠指她故意提及不實謠言。

周秀娜傍晚已在其IG帖文回應稱，感到意外和委屈。（截圖）

李家誠稱多次發律師信要求 Google把相關假消資訊下架被拒，亦入稟告Google LLC，並要求道歉。 (REUTERS)

指多個網紅及KOL均在假消息上獲利

入稟狀指，李認為周秀娜為增強宣傳，造謠指他和李家誠有染，但這事純粹虛假，然而這謠言卻在網上散布。而一些YouTubers (網紅) 和KOL，亦加以「炒作」，以吸引觀眾，增加收入，令這假消息廣泛流傳。

4度要求將14條片下架均被拒

李認為Google LLC允許其搜索器Google協助及發布這些對李的不實指控，令李深感困擾。李於2025年1至5月間，已4度向Google發律師信，要求將該些涉嚴重失實及誹謗的影片下架，Google知悉後拒絕移除。入稟狀列出14條涉誹謗的影片，其中6條片段來自頻道「Happy娛樂」、4條來自「娛樂大嗨家」，另外3條和1條分別來自「娛樂加油站」及

「娛樂爆爆爆」，李亦有在另案內控告這些頻道。

指Google有從這些影片中得益

入稟狀形容，Google有從這些惡意發布的影片獲廣告收入，就如Google的預期，該些言論已經透過互聯網及社交媒體，以快速廣泛地傳播，而這些問題至今仍然持續。

李覺其公眾形象受影響

入稟狀另提及，Google透過YouTube服務或其他方式，反覆進行無理的壓迫，其行為已構成騷擾，令李遭受精神及情緒困擾，惟Google完全罔顧其行為的後果。李成了事件的受害人，他指周秀娜發布謠言後，他被友人、商業夥伴及政界人士詢問，令他感到難堪、尷尬和煩擾，故他認為這些謠言已對他和家人造成持續的負面影響，亦會影響其個人及公眾形象。

因這事要聘律師團助澄清

李又稱，他會寧願把時間精力專注於家人、商業事務、公共職務及慈善工作等，惟因受這事困擾，令他要耗費大量時間、金錢去作澄清，包括聘請律師要求Google等網絡平台採取行動，最終更是徒勞無功，無疑加劇了他的痛苦。

認為其痛苦可歸咎於Google的行為

李認為，這些行為已超越了文明社會可接受的言論自由標準，令他成為這場野蠻又鹵莽的網絡欺凌受害人，而他遭受這些痛苦，均是歸咎於Google的行為，故他要求法庭頒令，限制Google再發布誹謗李的假資訊，並刪除涉事網頁的錯誤陳述。李並就被抹黑而蒙受的損失要求賠償，並承諾將所得款項會捐給指定慈善機構，亦要求法庭下令Google書面道歉和澄清。

案件編號：HCA299/2026