精進被指拖欠租用通架和配料等費用　被分判商入稟追34萬元

承接多項房委會工程的精進建築，惟因涉多次嚴重工業意外，多項工程被收回，其中於白田邨重建計劃的第十期項目，亦是其中之一。有份參與該工程的分判商，指精進租用通架和配料仍拖欠費用未付，亦未還物料。分判商昨(11日)入稟區域法院，向精進追討合共約34萬元。



原告為萬昌通架有限公司，被告為精進建築有限公司。

原告為萬昌通架有限公司入稟區域法院向精進建追討34萬元。(黃浩謙攝)

萬昌曾向精進出租通架及配件

入稟狀指，精進於涉案時為白田邨重建計劃第十期的總承建商。萬昌和精進於2022年8月達成協議，萬昌就白田邨項目向精進出租通架及配件。而萬昌一直向精進提供該些物料，直至2025年2月。

精進曾指有意終止租用物料

至2025年1月，精進發電郵表示有意終止租用物料，惟未能提供所需的截租通知書，亦未有交還已租用的物料，因此精進仍需支付2025年1月和2月的租用費用，合共為約8499元。

並稱已無通架物料可收回

於2025年2月底，精進通知萬昌，指白田邨的地盤已無通架物料可以收回，萬昌遂要求精進賠償30.1萬元。惟精進未有支付該8499元租用費用和賠償，萬昌現向精進追討該些款項，和10個百分比的附加費，合共約34萬元。

案件編號：DCCJ2372/2026