直資聖道迦南書院中一超收　教育局促修正　超額生改參加統一派位

有家長近日在網上披露，收到一間「超早放offer嘅B2直資英中」通知，教育局發現校方中一收生出現超收，正取生需往學校「抽飛」，即取回相關文件，以及填寫「大抽獎」表格參加7月初放榜的統一派位。據了解，該學校為觀塘基督教中國佈道會聖道迦南書院。



教育局回應稱，在知悉有關學校的中一收生事宜後，已即時聯絡學校了解有關情況及敦促學校作出修正，並已透過其就讀的小學提供適切的建議和支援。《香港01》已向校方查詢，仍未獲回覆。



觀塘基督教中國佈道會聖道迦南書院。（資料圖片/鄧栢良攝）

Facebook專頁指正取學生須回學校「抽飛」 再參加「大抽獎」

近日有家長在Facebook專頁「全港．升中一家長互助群組」發文，指收到一間「超早放offer嘅B2直資英中」通知，指學校向教育局遞交收生名單時，被局方指其超收，正取生需往學校取回相關文件（抽飛） 及填寫「大抽獎」（統一派位）表格。

有家長在Facebook專頁「全港•升中一家長互助群組」發文，指收到一間「超早放offer嘅B2直資英中」通知，指學校向教育局遞交收生名單時，被局方指其超收。（全港•升中一家長互助群組@Facebook）

家長感天堂跌到地獄：教育界原來會有啲咁荒唐嘅事

該名家長不滿地指「教育界原來會有啲咁荒唐嘅事發生」，形容是「天堂跌到地獄」。據了解，涉事學校為觀塘基督教中國佈道會聖道迦南書院。

教育局：已透過學生就讀的小學提供適切建議和支援

教育局回覆查詢指，在知悉有關學校的中一收生事宜後，已即時聯絡學校了解有關情況及敦促學校作出修正。局方又稱並未有收到家長的相關投訴。就有關學生在中一派位下的安排，教育局表示已透過其就讀的小學提供適切的建議和支援。

教育局。（政府新聞網圖片）

直資學校議會副主席、華英書院校長陳狄安不評論個別個案。他表示，每年收生時，學校會通知獲取錄學校，限期前到校註冊，在4月底將新學年中一取錄名單交予教育局，局方就不會再給他們派位。

他指各校都有收生人數上限，有的會預期少部份學生不會來註冊，甚至預期9月入學前退學，故會稍為多收以作緩衝。