黃棣珊中學3學生中山交流時擅離酒店飲酒 教育局：高度關注事件
撰文：陶嘉心
出版：更新：
深水埗香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學有兩男一女參加中山交流團期間，擅自離開酒店，疑外出喝酒。教育局回覆查詢時表示，高度關注事件，已提醒學校敦促學生參加學習活動期間須嚴守紀律。局方指，該校正按校本訓輔機制嚴肅處理涉及個別學生行為的事件，會正式提交報告予教育局，呼籲學生應好好珍惜寶貴的學習機會，自律守規。
流傳兩男一女學生外間過夜 翌日早上才回酒店
有知情人士向《香港01》表示，今年1月中旬，校方舉辦中五級中山文化內地考察團，其中兩男一女學生於晚上擅自離開酒店，近日流傳指他們外出喝酒，並租了一間房過夜，至翌日早上才回酒店，在回港後有同學舉報才揭發事件。
據知有家長對校方在考察團中疏忽監督學生感到擔憂及失望，認為學校應注意學生安全，好好教導學生注意品德。
教育局：校方正按校本訓輔機制處理事件 會提交正式報告
教育局回覆指，高度關注事件，知悉後即時聯絡學校跟進。據局方了解，學校正按校本訓輔機制嚴肅處理涉及個別學生行為的事件，會正式提交報告予教育局，學校並會加強學生的正確價值觀和公民意識，教導他們有適切的行為。
教育局指，已提醒學校敦促學生參加學習活動期間須嚴守紀律，嚴格遵循相關規則和指引，包括不可擅自離隊或離開下榻的酒店，守法守規，亦需明白違規行為會對自己和他人造成的負面影響。
呼籲同學珍惜學習機會 認真投入學習
教育局表示，同學應好好珍惜寶貴的學習機會，認真投入學習活動，自律守規。任何罔顧個人安全、故意破壞集體紀律的行為均是極不負責任，不但影響校譽，也辜負親人和社會的栽培和信任。局方指，會繼續與學校保持聯繫，提供適切的支援及意見。
