網約車｜發牌至少一萬個？陳美寶：暫無傾向　不能太少致Call車難

網約車服務合法化，預計第四季開始營運。不過，網約車發牌數量至今未交代，政圈盛傳發牌至少一萬個。立法會交通事務委員會今日（12日）舉行特別會議討論網約車規管，多名議員關注政府傾向發牌的數量，運輸及運流局局長陳美寶一律「賣關子」，表示當局對發牌數字沒有「傾向性」，至今仍是繼續聽意見，希望作平衡，即發牌量不能太少，亦不能太多，確保市民不會「Call 車難」，同時保障現有司機生計。



對於內地口岸設有網約車上落客區，當局會否在本港陸路口岸設相關位置。陳美寶表示，本港網約車的本質等同私家車，而香港人多路窄，故傾向沿用目前私家車做法，包括不准駛進跨境口岸。



5月12日，立法會交通事務委員會舉行特別會議討論網約車服務合法化規管，圖為局長陳美寶。（立法會）

陳美寶：政府對市民要負責任 希望可以「Call 到車」

陳美寶在開場發言提到，本屆政府決心引入網約車規管制度，制定政策時會平衡四大考量。第一，香港是國際大都會，市民和旅客對點對點服務有需求；第二，香港公共交通有獨特性，9成市民出行用公共交通服務；第三，業界生態方面，的士存在已久，提供主要點對點的運力，政府必須關顧現況；第四，政府對市民要負責任，目前市民的要求十分簡單，只是希望可以「Call 到車」和「方便Call 車」。

陳美寶指，的士和網約車各自有不同優勢和定位，健康發展才能令司機和乘客又更多保障，當局的願景為「希望做大個餅」。她表示，各存互補不是口號，現有近7成的士司機有透過網約平台接單。

5月12日，立法會交通事務委員會舉行特別會議討論網約車服務合法化規管，圖為議員姚銘。（立法會）

發牌至少一萬個？陳美寶：暫無傾向

會上，民建聯新界北議員姚銘指出，目前坊間對發牌數量的議論十分激烈，部分人要求發7千至8千個牌照，亦有人要求發牌1.5萬個，關注政府傾向發多少個牌照。他又指，的士車費受法例規管，關注政府有何機制防止各網約車平台「內捲式」發補貼「搶客」。

陳美寶表示，政府對發牌數字沒有「傾向性」，到今天仍是繼續聽意見。她續稱，留意到社會有不同看法，但各界有共通點都認為發牌不能太少，惟一下子發太多牌照，對的士業界及公共交通系統亦非好事。

她又提到，香港就網約車牌照實行「總量管控」，做法有別內地及其他城市。當局將定出牌照數量，這亦不會是「死板數字」，但政府仍需要有數字，讓行業有確定性，日後會按市場營運適時調節。

就應對「內捲」，陳美寶指，政府會小心留意發展，但相信定出總量管控後，市場力量會確保需求和供應有調節。她又指平台目前收費一般較「咪錶」為高，如有極端情況政府可以出手。

5月12日，立法會交通事務委員會舉行特別會議討論網約車服務合法化規管，圖為議員方國珊。（立法會）

陳美寶：穩健態度靈活釐定合理網約車發牌量

被問到政府會否設定單一平台持牌數量上限，陳美寶指，會傾向網約車牌照不是平台專屬，因牌照數量有限，若然限定平台會容易造成壟斷，扼殺多元競爭。

新界東南議員方國珊關注，政府發出牌數量的計算基礎。她又問到何謂「動態評估」，以及多久檢討一次發牌數量。陳美寶提到，網約車乘車車程數目，為政府重要的數據基礎，又稱當局會在條例中訂出發牌上限，並會持續使用數據作動態評估及適時調整。

針對網約車發牌量，陳美寶稱，政府希望定出一個合理數字作為「總量管控」。她又指，當局希望採取穩健態度作平衡，強調配額數字不能太少，亦不能太多，要確保市民不會「Call 車難」，同時確保現有司機生計，「個餅有得分及越來越大」。

她續指，政府提出動態監管，而非死板數字，除了釐定合適的數量設限額，亦要定時檢視市場數據，務求做到靈活調控，並確保服務供應與市民需求做到精準對接。

4月10日，立法會財委會討論及表決政府提出的18億元柴油補貼措施，實政圓桌議員莊豪鋒在會上提問。（黃寶瑩攝）

實政圓桌議員莊豪鋒認為，發牌數量不能低於1萬，又促請政府果斷介入平台收費模式，包括手續費，同時要防止平台為爭客「內捲」推出不合理優惠，要司機共同承擔，結果網約車和的士司機都做不到生意，只有平台得益。陳美寶指，政府可在網約車平台牌照條款中加入適當規定，令網約車司機得公平對待。

2026年2月26日，立法會財務委員會開會，討論新一份財政預算案。新民黨何敬康提問。（立法會）

何敬康擔心只有少數人營業運力不足

新民黨選委界議員何敬康擔心，網約車發牌制度推出後，會引來不少市民爭相申請，但最終只有少數人營業，造成運力不足。他建議，政府引入計分制，讓一直有駕駛網約車的司機，可以優先申請到牌照。陳美寶指，當局對此持開放意見，希望多聽意見，確保在「總量管控」框架下，釋放兼職性質的運力，並確保不會有「玩票性質」。

陳美寶：每日或每月實時檢討不切實際

航運交通界議員林銘鋒擔心，一下子發牌過多會影響的士生存空間，問到會否循序漸進發牌。另外，早前政府表示定出車輛牌限額後，會優先考慮指定類別的人或車發牌，如優先考慮已擁有私家車一段時間的車主，他指業界普遍希望政府優先向擁有私家車至少3年的車主發牌。

陳美寶表示，政府會適時調整安排，現階段難以明言何時會就安排作檢討，因當局需要確保動態檢視，但認為每日或每月作實時檢討都不切實際。她指，如何選出適合間距和發牌上限，考驗議會和政府功夫。

就優先向擁有私家車至少3年的車主發牌的建議，她表示需要小心作平衡，擔心約要求年期太長會阻礙發展，若太短又恐妨會有「一窩蜂」申請的情況。

網約車不准駛進跨境口岸

網約車不准駛進跨境口岸

新社聯議員譚鎮國指，內地口岸設有網約車上落客區，問當局會否在本港陸路口岸設相關位置。陳美寶表示，本港網約車的本質等同私家車，而香港人多路窄，故傾向沿用目前私家車做法，包括不准駛進跨境口岸。

選委界議員陳紹雄關注，政府就成立支援的士服務基金的進展。他又建議，政府要求網約車平台數據儲存伺服器放在香港，確保數據受政府監管。

陳美寶指，政府一直希望支援的士業界，特別是前線司機，當局過去曾提出向部分乘搭網約車的市民徵費建立基金，但社會對此迴響較大，未來可能不會強制徵費，但強調這不會影響政府未來尋找資源資助的士業界。