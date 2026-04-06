減肥針｜研究揭五亂象　未經醫生評估便用藥、假貨及仿製品氾濫等

肥胖是影響全身的慢性疾病，但單靠「多運動、少進食」的傳統減肥法未必能長期奏效，所以不少人會使用「減肥針」。不過，「香港關注肥胖症聯盟」進行網絡資料研究，發現減肥藥物五大亂象，包括未經醫生評估體質及病史便自行用藥、有產品成分來歷不明、假貨及仿製品氾濫等。聯盟強調減重必須以安全為首要標準，提醒市民正視體重管理問題。



「香港關注肥胖症聯盟」研究揭減肥針五亂象。（香港關注肥胖症聯盟提供）

肥胖至少與224種疾病相關，涵蓋心腦血管疾病、「三高」、脂肪肝及多種痛症等；除身體風險外，約60%肥胖患者的精神及情緒健康亦受到負面影響。有研究指出，若三級肥胖人士（BMI ≥ 40公斤/米²）能減重約13%，便可顯著降低多種慢性疾病風險，包括二型糖尿病及睡眠窒息症風險可降低近四成，高血壓、高血脂及哮喘風險則可降低近兩成。

香港代謝及減重外科醫學會主席兼外科專科醫生黃健鴻提醒，接受任何減重藥物或療程前，必須先由醫生進行個人化評估。醫生會根據減肥效果調整或修改治療方案，並進行個人化醫療評估，包括肥胖程度（BMI）、是否存在肥胖相關併發症、肥胖成因以及減肥藥物或手術的禁忌症等，為患者設計最合適的治療策略。

香港代謝及減重外科醫學會主席兼外科專科醫生黃健鴻。（香港關注肥胖症聯盟提供）

近年備受關注的「減肥針」，即GLP-1 受體促效劑／GIP+GLP-1雙受體促效劑，屬皮下注射的處方藥物，其機制包括提升飽腹感、延緩胃排空、降低食慾與熱量攝取，以及促進脂肪分解。

減肥藥物五大亂象

然而，隨著網購日趨便利，處方藥物被不當取得的風險亦隨之上升。聯盟留意到，社交平台上有不少網民分享外遊時購買或經水貨渠道代購減肥藥物的經歷，甚至以「日記」形式交流用藥經驗，藥物品質及安全令人憂慮。聯盟歸納五大亂象，提醒市民提高警覺：

1）未經醫生評估體質及病史便自行用藥，可能導致身體嚴重受損。此外，盲目追求效果可能導致劑量過重。減肥針屬處方藥，絕非保健品，必須經醫生診斷後處方及調整劑量。



2）香港政府亦有嚴厲打擊減肥產品未有標示含有西藥成分問題，例如已被香港禁止的「西布曲明」。市民切勿購買或服用成分或來歷不明的產品。



3）隨著減肥針需求激增、供應有限，有消費者轉向非正規渠道，導致假貨及仿製品氾濫，藥物成效及安全成疑。



4）以減肥針為例，必須在嚴格的冷藏環境下運輸及儲存。若運輸或儲存不當，可能影響藥效及安全性，甚至造成藥物污染風險，且消費者無法追溯。



5）沒有醫生指導難以及時調整劑量及處理突發狀況，加上缺乏良好生活習慣及飲食配合。



GLP 1類藥物受《藥劑業及毒藥條例》監管，屬「處方藥物」，須由醫生處方並在註冊藥劑師監督下配售。坊間流通的水貨大多屬未經香港衞生署註冊的藥劑製品，在未獲合法授權下管有此類產品屬刑事罪行，當事人或會面臨檢控。