第二屆非遺精華遊蹤增至40團　設公眾、旅客、學生及老師專團

眼前可愛圓潤的多啦A夢及他的道具隨意門世上獨一無二，它們都是紮作師傅歐陽秉志用了一星期紮作的製成品。紮作技藝是香港非遺項目，「香港處處有非遺」是今屆香港非遺月主題，有興趣了解紮作技藝及其他非遺項目，可以報名參加「非遺精華遊蹤」考察活動，今年增加至40團，涵蓋共9條特色主題路線，包括去年廣受歡迎的離島和油尖旺區路線，以及今年新增6個新加入地區的7條新路線，每條路線均設兩團公眾團，每團20人，公眾團本月15日至16日接受報名。



康樂及文化事務署非物質文化遺產辦事處將於六月舉辦「香港非遺月2026」重點節目，精選八個地區並共設九條特色主題路線的「香港賽馬會呈獻系列：非遺精華遊蹤」五月十五日及十六日接受公眾團的申請。（康民署提供圖片）

由康樂及文化事務署和非物質文化遺產辦公室舉辦的第二屆香港非遺月，重點節目「非遺精華遊蹤」去年推出時大受歡迎，吸引約1.3萬人報名。非物質文化遺產辦事處總監吳雪君表示，在香港賽馬會慈善信託基金的獨家贊助下，由去年24團增加至今年40團，包括本地市民18團、旅客10團、學生10團及老師2團，帶領學生、本地市民和旅客去參觀不同地區的非遺項目。

不同區域非遺項目各有特色

今年共有8區9條路線，新增6區包括北區、西貢、九龍城、深水埗、葵青及灣仔，公眾團本月15日至16日接受報名。「北區方面，會帶領市民去認識上水的宗族文化、西貢可認識客家文化、九龍城區是很多潮州族群聚居的地方，有很多跟潮州文化相關的非遺項目」吳雪君說。

深水埗區路線其中一個非遺項目︰紮作技藝，當中包括「紮、撲、寫、裝」四個主要工序。（康民署提供圖片）

其中，深水埗路線的非遺項目包括紮作技藝、斲琴技藝和木偶戲。紙紮品店第二代繼承人歐陽秉志師承父親入行，是香港著名的「新派紙紮師傅」。他認為紙紮作品可以創意無限，在入行初期曾親手紮出當時大熱的跳舞毯及滑板車，歷來作品無數，包括曾為Beyond樂隊已故主音黃家駒製作的紙紮電結他及擴音器。

曾應客戶要求紮作「牙縫刷」

眼前的多啦A夢及其道具隨意門是客戶訂製作品，他亦曾替客人紮作1:1全套鼓樂器，他笑言曾紮作出的難忘作品，還包括「牙縫刷」、「指定小辣的酸辣麵」等等。「不論新潮和傳統紮作，技巧也大同小異，但也不是所有東西都能紮，曾經有客戶提出要1:1的整套健身器材，因空間等等有限而未能成事」歐陽師傅表示。

所有作品每一個步驟都是師傅精心傑作，但進入火爐是作品唯一「歸處」，因此歐陽師傅有時會為作品用相機「360度每一個角度都拍攝」，留為紀念。

古琴藝術 （斲琴技藝），即把木削劈成琴器，當中需經「尋、斲、挖、鑲、合、灰、磨、漆、絃」九個步驟，非常精細。（康民署提供圖片）

認識1800年歷史斲琴工藝

有1800年歷史的斲琴亦稱古琴，意思是將木削劈成琴，當中需經「尋、斲、挖、鑲、合、灰、磨、漆、絃」九個步驟，於2014年列入第四批國家級非遺代表性項目名錄。蔡昌壽斲琴學會指導員黃良喜教授表示，希望更多人通過活動理解、明白造琴這門技藝。

介紹及示範四大傳統木偶

資深木偶戲師傅黃暉手下的木偶戲，活靈活現，引人入勝。（康民署提供圖片）

木偶戲亦是深水埗路線非遺考察項目之一，資深木偶戲師傅黃暉表示，他會在活動中向參加者介紹四種傳統木偶，包括提線木偶、掌中木偶、杖頭木偶和皮影木偶，亦會示範木偶戲及皮影戲，讓市民及旅客認識傳統民間藝術。

有興趣的市民可於本周五上午10時30分至周六下午6時30分在非物質文化遺產辦事處網頁登記。每位申請者可在同一團的考察活動最多登記兩個名額。名額以公開抽籤方式分配，成功申請者本月26日或之前會收到電郵通知。