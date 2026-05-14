鯉魚門公園「港版火神山」隔離設施拆走　公園6.1起暫停開放4個月

新冠疫情期間，港府2020年在鯉魚門公園興建社區隔離設施，被形容是「港版火神山」。事隔6年，康樂及文化事務署今日（14日）公布，鯉魚門公園將於下月一日至十月五日暫停開放，以轉移社區隔離設施，恢復用地原有用途。康文署指，政府將會盡量保存從該用地上轉移的設施並適時送到合適地方重組再用，包括在政府工程項目工地用作辦公室和相關設施。



原本是鯉魚門公園籃球場及單車場的位置，在疫情期間改建為社區隔離設施，被形容是「港版火神山」。興建好9排組合屋，大部份為一排14個單位，有兩排是10個單位，合共約118個單位。（資料圖片／蔡正邦攝）

疫情期間，當局在原本是鯉魚門公園籃球場及單車場的位置興建了多組隔離設施，康文署早前向東區區議會提交文件，稱隨著社會全面復常，會拆卸相關設備，包括電力、排污系統、混凝土地基等，同時重建硬地及草地球場等，而考慮到公園只有一條主要通道出入，重型車輛進出會造成危險，將臨時關閉公園，以配合工程。

鯉魚門公園度假村組合屋。（資料圖片）

恢復用地原有用途重建球場 6.1至10.5期間營地預訂等亦暫停

康文署今日公布，鯉魚門公園將於六月一日至十月五日暫停開放，以轉移社區隔離設施，從而恢復用地原有用途，重建硬地球場及草地球場，以及進行其他改善工程，期間營地預訂及婚禮場地租用將暫停接受申請。

康文署：盡量保存設施適時送合適地方重組再用 包括工地用作辦公室

康文署指，上述社區隔離設施是香港特區政府於二○二○年為應對疫情而興建，政府將會盡量保存從該用地上轉移的設施並適時送到合適地方重組再用，包括在政府工程項目工地用作辦公室和相關設施。