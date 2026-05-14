消委會冷氣機｜三菱重工成慳電之王　樂聲牌性價比最高　附評分表

【消委會／冷氣機／冷暖空調機／消委會評測／樂聲牌／三菱重工／三菱電機】即將踏入炎炎夏日，消委會今日（14日）發布最新一期報告，測試一匹半變頻式分體冷氣機的效能。結果發現，當中有三款冷氣機的製冷能源效率最理想，包括三菱重工、三菱電機及樂聲牌的樣本，當中又以樂聲牌性價比最高，售價約一萬元，較三菱重工及三菱電機便宜，該兩款分別售近1.6萬元及2萬元。



不過一分錢一分貨，三菱重工同時也是「慳電之王」，相比製冷效率最低的大松慳電33%，其室內及室外噪音的表現也位於前列，更提供3年新機全機保用期，為各樣本中最長。



消委會5月14日發布最新一期報告，測試一匹半變頻式分體冷氣機的效能。（消委會圖片）

消委會今次共測試13款一匹半變頻式分體機，全部樣本都獲得1級能源標籤，當中7款冷暖空調機的售價為8,380元至19,610元，其餘6款淨冷氣機的售價為4,890元至7,880元，部份型號的售價已包括基本安裝費。而測試分別由消委會及機電署委託獨立實驗室進行。

三款冷氣機製冷能源效率最理想 樂聲牌性價比高

製冷量及耗電量方面，各樣本的製冷季節性表現系數（CSPF），量得數值介乎5.057至7.510。當中有3款冷暖空調機的樣本，製冷能源效率較理想，獲4.5分或以上，包括︰

製冷能源效率4.5分或以上樣本︰



三菱電機MSZ-LN12VFB／MUZ-LN12VF

三菱重工的SRK35ZSXH-WF／SRC35ZSXH-W

樂聲牌的CS-RZ12BKA／CU-RZ12BKA



而上述三款冷氣機中，三菱電機及三菱重工的售價分別排第一及第二高，售19,610元及15,750元，而樂聲牌則售10,300元，因此可視為性價比較高的樣本。

消委會今次共測試13款一匹半變頻式分體機。（消委會圖片）

三菱重工成慳電之王 相比製冷效率最低樣本慳電33%

消委會指，雖然全部測試型號的製冷能源效益級別屬1級，與測試得出的結果吻合，惟各樣本之間的製冷能源效率仍有差距。若各樣本全年從室內排走的總熱量相同，按此推算，CSPF數值最高與最低的樣本，在製冷方面全年可節省33%電力。

製冷能源效率最高及最低樣本︰



三菱重工SRK35ZSXH-WF／SRC35ZSXH-W，CSPF數值7.510

大松S12VC200N／S12VC200，CSPF數值5.057



各冷氣機樣本產品資料。（消委會文件截圖）

珍寶及三菱重工室內及室外噪音較低

至於噪音水平方面，綜合各樣本在最高及最低風速檔的表現，有三款樣本在室內獲得4.5點評分或以上。至於室外噪音方面，共有4款樣本獲得3.5分或以上，屬較低水平。

室內噪音水平較低樣本︰



珍寶ASWH12KNCA／AOWH12KNC

三菱電機MSZ-LN12VFB／MUZ-LN12VF

三星AR60F12D1BWNSH／AR60F12D1BWXSH



室外噪音水平較低樣本︰



珍寶ASWH12KNCA／AOWH12KNCA

三菱電機MSZ-LN12VFB／MUZ-LN12VF

三菱重工SRK35ZSXH-WF／SRC35ZSXH-W

樂聲牌CS-RZ12BKA／CU-RZ12BKA。



各冷氣機樣本評分表。（消委會文件截圖）

三菱重工提供新機全機保用期3年

消委會整合各供應商提供的資料，發現有6款樣本只提供一年的新機全機保用期，當中三菱重工供應商提供的時間最長，保用期有3年，而其餘樣本則提供兩年。至於壓縮機部件通常較為耐用，LG供應商更提供長達10年的壓縮機保用期，其餘樣本的壓縮機保用期分別有3年或5年。