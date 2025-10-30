吳子樂涉向前線示威者提供自製弓　與攝影師同提堂　還柙候訊

在上月審結的口岸爆炸品案中被裁定無罪的32歲被告吳⼦樂，日前被指牽涉另一宗煽惑暴動案再度被捕，據悉涉及量產和供應自製弓予2019年前線示威者使用。吳與另一34歲男攝影師被國安處起訴串謀煽惑他人參與暴動及煽惑他人參與暴動罪，今午（30日）被解往西九龍法院提堂，控方表示警方需進一步調查，申請押後至12月15日再訊。吳有保釋申請，但遭總裁判官蘇惠德拒絕，吳放棄8天保釋覆核權利。



被告吳子樂早前在另一被裁定罪名不成立後離開法院。(廖雁雄攝)

吳子樂獲釋後在同案被告的求情及判刑時仍有到庭聽審。(陳曉欣攝)

吳子樂現被控兩項罪名。（朱棨新攝／資料圖片）

被告吳⼦樂 （32歲，無業）及陳維亮 （34歲，攝影師）同被控1項串謀煽惑他人參與暴動罪，指他們在2019年10月22日至10月23日，在香港一同串謀非法煽惑他人參與暴動。

吳⼦樂另被控1項煽惑他人參與暴動罪，指他於或約於2019年11月14日，在香港與其他不知名人士一同非法煽惑他人參與暴動。

案件編號：WKCC4868/2025